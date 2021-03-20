首届中国跨境电商交易会在福州圆满闭幕

超6.2万客商到会采购 意向成交金额35亿美金

福州2021年3月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 历时三天的首届中国跨境电商交易会（简称“跨交会”），于3月20日在福州海峡国际会展中心落下帷幕。作为一个专业展会，吸引来自全国22个省市的2363家企业参展，覆盖全球33个跨境电商平台，共迎来全国各地跨境电商领域6.2万名专业客商到会，远超会前预测的2.5万人，累计参观客流总量达13万人次。

首届中国跨境电商交易会

首届跨交会由商务部外贸发展事务局、福建省进出口商会、福建荟源国际会展有限公司主办，福建省商务厅、福州市人民政府指导，福建自贸区福州片区管委会和福州市商务局支持，是我国跨境电商行业一次空前规模的“聚会”。

此次展会筹备历时8个月，得到了政府部门的大力支持。国家部委和省市领导专程到会巡馆，深入了解跨境电商产业的发展现状，并亲自出席多场重要论坛，为跨境电商加油鼓劲。跨交会也获得了业界的热捧，从开幕到闭幕，每天都进馆踊跃，排队长龙绵延有序。72000平展馆内人头攒动，13个品类展区随处可见客户在走道上和展位边等候现象。受疫情压抑已久的外贸交易需求集中迸发，现场磋商热火朝天。根据现场随机摸底调查，参展的供应商普遍表示展会成效远超预期，其中约25%供应商有现场成交记录，约80%收到意向订单、明确询盘和后续洽谈意愿，近九成参展商在展会现场续订了下届展位并呼吁进一步扩大展会规模。据不完全统计，三天展会期间共达成意向成交金额超35亿美元。

首届中国跨境电商交易会

展会期间，不管是欧美成熟平台还是非洲南美蓝海平台，不管是C端平台还是B端平台，在重磅新政和趋势解读发布之余，都收获了大批意向入驻的新卖家。作为跨境电商重要助推剂的服务商也现场对接了海量渴望提升业务效率的卖家。不少平台和服务商表示跨交会现场推介招商效果好到超乎想象，甚至在展会三天即完成了全年招商任务的案例也不在少数。众多参会人纷纷反映，展会火爆程度两年未见 — 在展前，展位“一位难求”；在展中，酒店“一房难求”；在展后，高铁“一票难求”。

中国跨境电商金融资本高峰论坛

此次展会开幕当日举行了由福建省商务厅承办的商务部“丝路电商”国际合作论坛，邀请多国驻华大使领事出席参加，就跨境电商国际合作议题共商大事。跨交会还配套发布中国跨境出口电商行业指数和蓝皮书，既为跨交会锦上添花，也填补了行业空白，受到业界瞩目。展会首日举办的中国跨境电商金融资本高峰论坛深度探讨跨境电商与资本的产融结合，首创意义深远，影响力广泛。同时跨交会组委会还牵头邀请协会、企业和高校，在展会期间共同发起跨境电商学院联合筹备组，谋划成立区域性的跨境电商“黄埔军校”，将就业实训向高校延伸，为行业培育实战型人才。展会还在场内特设直播区，全程举办“跨境优品直播节”，通过5场直播活动和5场云逛展，展示了近千家企业共近万个产品，累计浏览量50万，并直接促成49家企业和116家采购商在线达成合作意向。福州市商务局还借助跨交会的大舞台，举办福州市专场招商推介会，邀请来榕嘉宾分赴多个跨境电商特色产业园区考察调研，深入精准开展招商工作。

2021丝路电商国际合作论坛

近年来福建高度重视推动电子商务发展，去年全省实现网络零售额6242亿元，增长24.7%，高于全国增速15.8个百分点；今年1-2月，实现网络零售额1011亿元，增长80.2%，高于全国增速35.6个百分点。福建出台了扶持跨境电商发展的一系列政策措施，福州、厦门等6个城市获批设立跨境电商综试区，全省海外仓总面积超百万平方米，全省跨境电商发展迅猛，跨境电商卖家数量位居全国第四，3C产品、鞋服箱包、家居家具、工艺配饰、机电电机、户外运动等商品已成为国际市场畅销品类。跨境电商已成为外贸创新发展、转型升级的新引擎。

中国（福建）自由贸易试验区福州片区管委会副主任梁勇表示，跨境电商是福州的特色产业，福州自贸片区在跨境电商方面底子好韧性足，本次跨交会上关于福州跨境电商营商环境和鼓励举措的图文介绍吸引了不少现场咨询，也引来了较多在“一带一路”国家进行海外仓建设方面的商机，这对下一步政策扶持重点和方向有较高的借鉴意义。同时，借助首届跨交会的创办，探索搭建一个全新的跨境电商核心中台，推动行业的良性发展、升级发展和联动发展，为后疫情时代我国传统外贸和跨境电商齐头并进、互通互促做表率。

跨交会组委会负责人阮卫星表示，首届中国跨交会是在数字经济高速发展时代背景下，疫情爆发后中国外贸界、电商界、会展界共同解决行业痛点，通力合作，并得到了商务部、福建省人民政府和福州市人民政府支持的国家级专业展会。三天展会盛况达到了“一展买全国，一站通全球”的会前预定目标，是政企通力合作，市场化、专业化运作的跨境电商主题专业展会，是国家级展会品牌落地福州的重大成果，得到了全国电商行业的广泛关注，并带来了一系列连动效应。未来将以中国跨交会作为切入点，持续进行跨境电商生态圈的构建和运营，为中国跨境电商产业的发展尽最大的努力。2022年中国跨交会的筹备工作马上启动，欢迎社会各界广泛关注参与。

花若盛开，蝴蝶自来。“跨交会”一炮而红，而满载而归的参展商和采购商们也纷纷表示，下一次将继续跟着“跨交会”品牌去打拼跨境电商市场。

首届中国跨境电商交易会在福州圆满闭幕 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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