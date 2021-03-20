引领年轻实木家具新生活，中加产业融合加拿大铁杉发布会圆满举办

广州2021年3月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 作为世界上五大木材出口国之一，加拿大在森林资源可持续管理与开发方面有着一百多年的发展历史，为全球消费者提供了环保、优质的原材料。同时，独特的加拿大文化历经世纪沉淀，完美融入实木家具，打造了健康、环保、优雅的生活方式。而加拿大铁杉作为家具材料在质感、色泽、加工和设计方面有着显著的优势。

3月19日，“中加产业融合 — 加拿大铁杉发布会”在广州隆重举行。此次活动由中国家具协会与加拿大木业共同举办。世界家具联合会秘书长、亚洲家具联合会副会长兼秘书长、中国家具协会副理事长兼秘书长屠祺女士、加拿大木业中国执行总裁黄华力先生、加拿大驻广州总领事馆总领事Philippe Rheault欧阳飞先生，加华珠三角商会董事会主席Rob Turnbull先生，各省市协会、家具企业代表和行业媒体代表共聚一堂，共同见证了加拿大铁杉的发布盛况。

在发布会致辞环节，中国家具协会副理事长兼秘书长屠祺女士首先对到场的嘉宾、媒体表示感谢。她谈到，今年1月，中国家具协会与加拿大木业集团正式签署谅解备忘录，旨在共同推动两国家具和木材产业的融合与交流。今天，依托中国（广州）国际家具博览会的平台优势，整合双方优质资源，共同打造中加对接交流的新窗口，为推动世界家具产业共荣共享，贡献智慧和力量。

随后加拿大木业中国执行总裁黄华力先生致辞，他对中国家具协会和加拿大驻广州总领事馆的大力支持表示感谢。加拿大是世界上主要木材出口国，为全球消费者提供了优质的木材。加拿大铁杉作为实木家具原材料，绿色环保，契合多种设计风格，非常贴合年轻人的品位。希望通过加拿大铁杉实木家具，把加拿大的森林带到中国年轻人的家里。



加拿大木业执行总裁黃华力先生致辞

此次发布会荣幸地得到了加拿大驻广州总领事馆的大力支持，总领事Philippe Rheault欧阳飞先生出席并致辞。他谈到，中国是世界上最大的木材进口国也是加拿大木材第二大出口市场，中国家具企业越来越重视绿色、环保、低碳理念。加拿大铁杉品质有保证，性价比高，源自环保可持续管理的林区，相信会是家具企业优选的材料。希望加拿大木业和中国家具协会的合作能够进一步推进中加两国的产业合作。



加拿大驻广州总领事馆总领事欧阳飞先生致辞

加拿大木业市场推广经理吴旻先生介绍了加拿大的可持续森林管理体系，打破了人们对于砍伐森林就是破坏环境的误区。在加拿大，通过“砍一种三”的科学森林管理体系，既可以保证树木可以源源不断地生长，又能对环境做出积极贡献。年轻树木的光合作用要远远高于“高龄”树木，可以更好的吸收二氧化碳，优化环境。来自加拿大可持续管理森林的铁杉有着得天独厚的优势：百年成材，6米净材，上漆性好，填补了传统实木硬木家具与板式家具之间原材料的空缺，是一种高性价比的实木材料新选择。



加拿大木业市场推广经理吴旻先生发表主题演讲

发布会隆重邀请世界家具联合会秘书长、亚洲家具联合会副会长兼秘书长、中国家具协会副理事长兼秘书长屠祺女士，加拿大木业中国执行总裁黄华力先生，加拿大木业市场推广高级总监王笑竹先生，加拿大驻广州总领事馆总领事Philippe Rheault欧阳飞先生和加华珠三角商会董事会主席Rob Turnbull先生共同启动加拿大铁杉的发布仪式，将“加拿大百年铁杉，年轻人的实木家具”正式推向中国家具市场。



中加双方共同启动发布会仪式

发布会结束后，屠祺副理事长兼秘书长参观加拿大木业展位，加拿大木业中国执行总裁黄华力先生介绍了加拿大铁杉在家具产品中的应用情况。未来家具市场消费主力军呈年轻化的趋势，消费者对产品和服务的认知发生了巨大的变化，他们更加关注家具产品的环保属性，同时更加注重设计风格、整体解决方案、个性定制化服务和体验感。随着消费者关注点的转换，未来家具市场的走向发生变化，寻找一个能够满足年轻人需求的家具材料至关重要，而加拿大铁杉健康环保、简约时尚、性价比高，正好符合了年轻人对未来家具材料的诉求与期待。

此次中加合作创造了一个分享加拿大木材资源和可持续发展理念，打造产业对接，文化交流的平台，双方将以多种形式、多种渠道推广加拿大铁杉，共同推动产业融合，提升人民福祉。

加拿大百年铁杉，年轻人的实木家具

健康环保

加拿大铁杉作为实木家具原材料，可以真正做到取材自然但不破坏自然，既是对环保理念的践行，又是对健康生活的追求。铁杉所制成的实木家具，有着天然细腻的木质纹理、具有温暖舒适的质感，配以其独有的松木气味，犹如将加拿大森林带回家中。

简约时尚

铁杉能够产出大量无缺陷材，最长可达6米，制作的家具外观纹理一致，颜色均匀。优越的加工性能利于生产出年轻人所推崇的简约风，更能打造多种风格，满足年轻人对实木家具，对跟随时尚设计潮流的需求。

高性价比

不是所有的硬木都是坚硬的材料，也不是所有的软木都是柔软的材料，加拿大铁杉作为软木中的佼佼者，从众多常见的实木家具原材料中脱颖而出。科学管理的森林体系和高效的加工方式，保证了充足的供应和有竞争力的价格，为消费者在购买实木家具时带来了更多选择。

引领年轻实木家具新生活，中加产业融合加拿大铁杉发布会圆满举办 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com