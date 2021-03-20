上海2021年3月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 聚好全球有限公司（简称“JWEL”或“公司”）（NASDAQ交易代码：JWEL）通过旗下聚好商城运营中国领先的化妆品、健康及营养品和家庭日用品电商平台，今天宣布完成其普通股首次公开发行募股（“IPO”）。公司此次IPO以每股7.00美元的公开发行价共发行3,714,286股普通股。在不扣除承销商折扣，佣金和发行费用的情况下，公司此次公开募股一共筹集到2600万美元。所有普通股均由公司发售。此次发行是在确定包销的基础上进行的。另外，根据公司授予承销商的超额配售权，承销商可在招股说明书定稿45天内再追加认购最多557,143股的普通股。公司股票以“JWEL”为交易代码于美国东部时间2021年3月17日在纳斯达克资本市场开始公开交易。

磊拓金融集团（Network 1 Financial Securities, Inc.）担任此次IPO的簿记管理人和牵头账簿管理人。Alexander Capital, LP. 担任此次IPO的联席承销商。FisherBroyles, LLP律师事务所担任发行方律师，翰博文律师事务所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）担任磊拓金融集团律师。

有关公司注册上市的申请书（备案号333-250889）已经提交给美国证券交易委员会（“SEC”），并于2021年3月16日宣布生效。这次发行是仅以招股说明书的形式发行的。此次发行的最终版招股说明书已于2021年3月18日提交给SEC并可以通过磊拓金融集团索取。索取方式可以是电子邮件[email protected]或标准邮件，标准邮件邮寄地址为：2 Bridge Avenue, Suite 241 Red Bank, NJ 07701。除此之外，招股说明书最终版也可在SEC网站www.sec.gov下载。

在投资之前，您应阅读最终的招股说明书和公司已经或将要提交给证券交易委员会的其他文件，以获得关于公司和此次发行的更完整信息。本新闻稿并不构成销售要约或购买要约邀请；如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前此类要约、邀请或出售均为非法行为，则不得在这些州或司法管辖区出售此类证券。

聚好全球有限公司宣布完成2600万美金首次公开募股 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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