英国艺术品 “请就座” 亮相广州太古汇 融合互动光影打造沉浸式体验

广州2021年3月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 广州太古汇“万物皆流,留为此刻”(Flow with the Moment)艺术品揭幕仪式暨发布会日前在太古汇M层中庭举行。此次发布会出席嘉宾包括太古汇(广州)发展有限公司总经理黄瑛女士、国际知名新锐新媒体艺术家郭锐文(Raven Kwok)先生、国际知名电子音乐制作人伍子轩(3ASiC)先生。这也是本次《请就座》中国巡展中唯一的室内展,特邀了这两位中国本地艺术家联手打造沉浸式声光互动体验,希望指引人们在后疫情时期,重新思考时间、秩序与行为、生活之间的关系,珍惜每一刻。



图一:广州太古汇 “万物皆流,留为此刻” 艺术品揭幕仪式暨发布会现场

《请就座》(Please Be Seated),由英国皇家艺术学院的明星设计师保罗·考克赛兹(Paul Cocksedge)创作而成,在伦敦设计节中首次亮相。它最初的灵感来自一幅描绘城市广场熙攘人潮的速写,表达了对繁忙都市生活的回应。装置的曲线象征每天的流动与静止,创造出不同空间让人们可以穿梭其中、或是坐下来享受片刻宁静。正如本次活动的主题“万物皆流,留为此刻”,在快节奏的时代背景下,万事万物无时无刻都在变化,而人们在繁忙的生活中主动选择为此刻停留,便是对生活最大的赞美与成就。

数字领域兼具话题性与辨识度的视觉艺术家郭锐文(Raven Kwok)也在现场致辞,分享本次与电子音乐制作人伍子轩(3ASiC)联手为室内版《请就座》增加本地特色的创作心路历程。人们或小坐或穿行,或休息或会友,光影与音乐随之变换,改变相应一环原有的视觉秩序,让每一刻都可视化,在人们心中留下独一无二的感受与共鸣。

这也是采用数字投影技术的Mapping装置首次在广州的商业空间展示,数字艺术美学激活了作品本身循环往复、无限流动的造型特征,为公众带来与众不同的观看及互动乐趣,同时这也是广州太古汇创新应用数字艺术,打造时尚的年轻化品牌形象的大胆尝试。

自2011 年正式开业以来,广州太古汇长期致力于为华南地区的消费者创造优质的生活方式,连续引入五件国际大师艺术品,分别落座于商场、办公楼、户外广场,成为公共空间艺术氛围的营造者。此前入驻的《达尔文,2019》,刚刚亮相的《与她对话》,还有正巡展到广州的大型公共艺术装置《请就座》,都是广州太古汇为营造城市艺术氛围,丰富各类人文艺术体验,推动发展城市文化生活的实践之一。

今年是广州太古汇与大众共同经历的第一个十周年。借此机会,广州太古汇将全面更新品牌形象和标语——“where time is the new luxury 幸汇此刻”。广州太古汇总经理黄瑛也在致辞中表达,希望大家来到广州太古汇的意义不仅仅是获得高品质的购物体验,更多的是自我或与亲密的人共同享受当下的时光,抒写珍贵的记忆,让幸福汇聚于此,与《请就座》邀请观众停留互动,享受此刻的创作理念不谋而合。广州太古汇希望在未来更多的十年里,唤起大众对生活美学实践的共鸣,继续丰富城市人文艺术空间,持续助力城市文明繁荣。

广州太古汇 “ 衍艺时空 “ 艺术项目 艺术品总览

艺术品:《请就座》

地点:广州太古汇M层中庭

艺术品:《与她对话》

地点:广州太古汇西侧

艺术品:《达尔文,2019》

地点:广州太古汇西广场

艺术品:《对影》《海国名扬》

地点:广州太古汇办公楼一座大堂

