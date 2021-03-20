北京星级饭店一线在岗人员半数已接种疫苗第二针疫苗接种接种率酒店

北青-北京头条记者从北京市旅游行业协会获悉，目前，全市星级饭店5.5万名一线在岗人员的新冠疫苗接种率已达98%，其中约3.1万人已完成第二针接种。对饭店行业做好常态化疫情防控将起到重要的保障和促进作用。随着全市旅游活动的有序恢复，景区、旅行社等旅游行业相关从业人员也将全面推进疫苗接种。 位于潘家园附近的河南大厦，是首批接种新冠疫苗的星级饭店之一。“我们从1月15日起，分三批给酒店员工接种了疫苗。除了个别员工因身体原因无法接种外，其余员工都已按时完成接种。”河南大厦总经理任现红介绍，河南大厦现有员工295人，实际接种疫苗290人，接种率达到98%。“目前，已接种疫苗的290名工作人员，无任何不良反应，身体健康状况良好。” 除了疫苗接种，河南大厦还从硬件方面“加码”，进一步提升酒店卫生安全。在酒店大堂入口处，一个“身材高挑”的智能机器人正对每位进入酒店的客人发出提醒，“您好，请测量体温。”银灰色与黑色相间的外形，与机器人特有的语调一起，将冷冰冰的测温提醒变成了有趣的互动游戏，难怪它在短短的时间里就能俘获众人的“芳心”，成为大堂最受客人欢迎的“服务员”。除了迎宾，智能机器人还被应用在了酒店…