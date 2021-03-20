— 2021“中国发展高层论坛”再谈后疫情启发

北京2021年3月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今天，中国发展高层论坛2021年会在北京钓鱼台国宾馆线上线下同步举行。本届论坛以“迈上现代化新征程的中国”为主题，共吸引一百三十余位外方代表参会。继去年11月首次远程参加中国发展高层论坛2020年会，分享后疫情启发，赛诺菲首席执行官韩保罗再次与中国和世界对话，在以“维护全球公共卫生安全”为主题的研讨会上现场连线，分享了保障公共卫生安全的重要性以及赛诺菲守护中国及全球人民生命健康的不懈努力和坚定信心。



韩保罗现场连线中国发展高层论坛2021年会

“新冠疫情凸显了人类健康与经济增长之间的重大联系。”韩保罗表示，“我们正在经历的危机，使我们不断加深认识，在全国范围内持续促进慢性疾病的管理，加速提高中国患者对创新药的可及性。在这样的大背景下，尽管发生了疫情，但得益于赛诺菲中国全体员工的不懈努力，2020年，我们得以在中国推出6种创新产品。我们正按计划稳步推进，预计到2025年将向中国引进25种创新药和疫苗。”

2020年疫情爆发初期，赛诺菲在华的三家工厂即刻复工复产，并与当地政府密切合作，确保持续生产基本药物和疫苗，保障了中国人民基本用药需求。同年赛诺菲北京生产基地决定扩大业务版图，投资2亿元扩充甘精胰岛素生产线，这将有力缓解中国广大糖尿病患者的胰岛素用药需求。韩保罗认为：“此次疫情表明在全球各地建立强大的制药和疫苗生产基地非常重要，可确保患者获得所必需的药品。在未来，我们应确保在中国的基本药物生产方面加强与行业和相关部门之间的协同合作。这不仅关系到我们扎根中国，为中国患者生产药品和疫苗，也关系到立足中国为全世界的患者提供助力。”

新冠疫情席卷全球，各地打响抗疫大战，让人们更加认识到疫苗对保护人类健康的重要作用。韩保罗表示：“我们需要确保从这场危机中吸取教训，尽最大可能利用疫苗接种的巨大效力。将新疫苗纳入特批监管快车道，可以满足公众对流感疫苗接种快速增长的需求，同时也能进一步加强医疗体系。”

早在20世纪80年代，赛诺菲就成为首批在中国设立办事处的跨国公司之一，凭借创新药物、疫苗和治疗方案，将中国人民的健康置于战略核心。迈入后疫情时代，赛诺菲中国以创新为驱动，并与各方通力合作，竭尽全力支持中国人民面对健康挑战，助力实现“健康中国”的愿景。

赛诺菲首席执行官韩保罗：疫情让我们更坚定使命 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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