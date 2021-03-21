丽江双层卧铺列车刷爆朋友圈 苍山洱海尽收眼底丽江洱海旅行_新浪时尚_新浪网

原标题：丽江双层卧铺列车刷爆朋友圈！苍山洱海尽收眼底，美哭了全世界。。。。 作者：环球旅行 丽江，是多少人梦里的远方。 那么去过丽江的人，知道怎么去体验感最好嘛？ 不是飞机，也不是汽车，一定是火车，而且是双层大床卧铺火车。 这就是昆明客运段担当， 往返于昆明与丽江之间的K9686/7次、K6128/5次列车。 有人为它起了一个更美的名字，叫做： 风花雪月列车。 而且偷偷告诉你，大理到丽江段景色最美， 票价328.5元的独立包厢，可以躺3个人哦。 和最爱的ta带上最喜爱的零食，躺在1.5的大床上，看着苍山洱海从眼前走过，眼睛都舍不得多眨一下。 双层客车车厢，加挂餐车和酒吧车，全车覆盖免费Wi-Fi ，在这样的列车上，不管呆多久，都不会感到无聊，好嘛。 并且，连车厢的乘务员也有许多少数民族，不但会说少数民族语言，连服饰都极具特色。 就连列车上的小饰品，都是极具少数民宿风格的。 在这样的列车上，缓缓的驶向丽江，别提有多令人欢喜的了。 丽江，是风花雪月的，是热闹非凡的，是宁静惬意的，是让人迷恋的。。。。 它有着说不尽的模样，只等你来探寻。 如果你时间有限，那么来丽江，必做的10件小事，你一定要…