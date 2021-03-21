海南三亚2021年3月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 春种一粒粟，秋收万颗子。优质的种子作为农业的“芯片”，是确保粮食安全和重要农产品供给的关键。在2021年出台的“中央一号文件”、政府工作报告当中，相继提出了加强农业种质资源保护开发利用、优良品种选育推广以及开展关键核心技术攻关等要求，中国种业创新发展的重要性不言而喻。



拜耳作物科学大中华区总经理Alfonso Alba在大会主论坛发表主旨演讲

3月20日，广受瞩目的2021中国种子大会暨南繁硅谷论坛在海南正式拉开帷幕。作为全球农业创新的引领者，拜耳携旗下玉米和蔬菜种子品牌参加了本次盛会，与国内种业的行业组织、科研单位、种业企业的广大代表齐聚南海之滨，为中国种业的创新发展汇智献策。

为中国种业创新发展汇智献策

拜耳作物科学大中华区总经理Alfonso Alba在大会主论坛发表主旨演讲，他谈到：“中国农业取得了举世瞩目的成就，中国种业蕴涵巨大的潜力和机遇，有望进入一个快速的发展时期。拜耳渴望通过自身在创新、可持续和数字化技术与服务的全球积累，开放和深化本地合作，参与中国全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的新征程，期待为中国种业创新发展汇智献策。”

Alfonso指出，作为全球农业科技领导者，拜耳作物科学集成了种子与性状、作物保护与数字农业技术和服务三大领域，依托创新、可持续与数字化的能力优势，能够通过小农户举措、优化植保产品使用、种子与性状创新、减少碳排放、开发数字化工具和数字化农事服务等中国本地化实践，在未来5-10年内进一步为中国农业现代化发展的进程贡献力量。

在大会同期举办的数字种业论坛上，拜耳作物科学亚太区数字创新与孵化高级总监Kohei Sakata也发表了题为“利用数字工具赋能小农户，保障全球粮食供应”的主旨演讲。他指出：“数字解决方案可以增强农民的决策和操作效率，使其更有效地利用资源。拜耳倡导利用数字技术，使种植者与整个农业生态系统建立广泛的互联，通过跨价值链的协作实现增产增收，并不断应对新的挑战。”

深耕中国种子市场，开放合作创新共赢

作为全球农业科技领导者，拜耳整合种子与性状、作物保护与数字农业技术和服务三大业务，依托在创新、可持续与数字化等方面的能力优势，近年来创新成果层出不穷，持续将研发转化成创新产品投放市场。2020年，拜耳作物科学年度研发投资达20亿欧元，几乎是公司主要竞争对手研发经费的两倍，已在玉米、大豆、棉花和蔬菜等领域开发了430个杂交品种和新品种，提高单产和品质，在全球玉米、大豆、经作、谷物和数字农业等主要细分市场处于领先。

作为中国农业发展的忠实伙伴，拜耳作物科学更是致力于助力中国种业的高质量发展。拜耳2000年与中种集团成立合资公司“中种国际种子有限公司”（以下简称“中种国际”，前身为“中种迪卡种子有限公司”），持续向中国引入玉米育种研发能力和体系；同时，拜耳全资的圣尼斯蔬菜事业部，在华25年来为中国市场提供7大类蔬菜作物100多个创新蔬菜品种。这些举措在提高单产、改善品质、提高农民收益的同时，也为中国种业的多元化创新发展注入新的活力。

植根中国六十多年，拜耳作物科学始终将服务于中国农业现代化发展的新目标、新需求视为责任和动力。拜耳作物科学将持续深化本地合作，深度服务于中国农业的创新发展，从而为保障粮食安全、筑牢大国粮仓添砖加瓦。

拜耳出席2021中国种子大会，为中国种业创新发展汇智献策 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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