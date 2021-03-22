旅游股持续反弹！国泰君安刘越男：景区、酒店、免税等主线值得配置_腾讯新闻

策划：冯立启 今日A股旅游板块异动拉升，午后 桂林旅游 、 西藏旅游 涨停， 西域旅游 大涨近15%， 腾邦国际 、 大东海A 等跟涨。 消息面上，进入3月，随着国内疫情继续呈现稳中向好的趋势，旅客出行热度也在持续升温，国内民航市场回暖明显，热门航线票价也开始有所反弹。 在A股消费股整体低迷的情况下，近期旅游板块却成为难得的一道靓丽风景，实现强势逆袭。背后逻辑是什么？旅游板块的复苏能否持续？ 国泰君安 研究所商贸社服行业首席分析师刘越男在 QQ音乐 财经的节目中详细分析了她对旅游和消费板块的看法。 刘越男认为，旅游行业在未来的十年、二十年的长周期里面，是处在向上的周期。在消费升级过程中，旅游消费有望出现量价齐升。 但她也提到，在周期里，不同的旅游消费增速也不一样。既有像免税这样超高速增长，然后龙头加速集中，享受高估值的抱团板块。也有像景区这种，每年实现个位数增长，最后利润实现10%左右增长的板块。它们因为没有更大、更性感的投资逻辑，在很长一段时间内基金经理或个人投资者完全不看重这种板块。但这样的一些公司，一方面受益于今年的行业复苏，另一方面从公司价值、现金流稳定性，以及盈利能力看，其实…