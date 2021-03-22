旅游「信任感」价值上升 企业应善用数据定制计划

/ Posted on 22 March, 2021 11:51 （钟韵/ 采访报道）据一项全球调查显示，各国消费者对于消费过程中的「信任感」重视程度较疫情之前来得更高，然许多国家的消费者对于旅游企业的信任感却有所下滑。这为信任感赋予了实际的金钱价值，而旅游企业善用相关数据制定未来计划，将能弥补过去一年的业务损失。 Travelzoo旅游族总经理Christian Smart 介绍，旅游族于2021年1月就游客对于「信任感」的观感进行了一项全球调查，该项调查覆盖了中国、加拿大、美国、英国、西班牙、法国、德国等国家的8,000名消费者。该项调查中，总体83%的受访者（中国达97%）认为，「值得信赖」是个人和企业最重要的特质，而年龄越大，对信任感的重视程度也就越高；调查显示，55到64岁的消费者对于企业声誉较18到24岁的年轻一代远为看重。 从包括科技、汽车、航空等在内的22种行业来看，受访者认为最值得信赖的行业依次为银行和金融机构、慈善和非营利组织、私人医疗机构、高端零售商、餐馆。单就旅游产业而言，则依次是航空、连锁酒店集团、铁路公司、旅行社、线上旅游公司。 若就消费者对于旅游度假公司的…