“通航+旅游”融合发展 让游客“飞阅”大美新疆

从阿勒泰将军山滑雪场如何去300公里外的禾木村？广州游客陈翔选择“打飞的”。3月12日，他乘坐贝尔407直升机，在空中领略水墨丹青般的雪山松林，经过40分钟飞行，在禾木村降落。 如此轻松美好的空中之旅，得益于阿勒泰地区大力推行低空飞行旅游，让通用航空的发展成为当地经济发展、旅游发展的重要推动力量之一。 新疆旅游资源天赋异禀，但地域广阔，受交通因素制约突出。近年来，新疆积极推动通用航空与旅游融合发展，让航空给旅游插上腾飞的翅膀，让旅游为航空注入强劲的动力。 低空旅游盛宴开启 “从去年11月底至今，我们一共飞了62架次，接待游客210人，其中不少是旅游博主，他们的一些作品浏览量很快就超过百万！”阿勒泰航空产业投资有限责任公司相关负责人王成晅说，游客可乘坐直升机云中漫游禾木、可可托海、喀纳斯等景区，提高了当地冬季旅游的知名度。 去年6月，特克斯县人民政府与北京天鑫爱通用航空有限公司签订项目投资协议，游客不仅可以从特克斯县城“飞”至多个景区，还可以在专业人员的指导下体验跳伞。新疆翼虎通用航空公司2019年就依托巴音郭楞蒙古自治州文化和旅游资源优势，在库尔勒和博湖、和静、尉犁等县市建设了“通航+…