读懂“铁路+旅游”背后的共赢思维

继2020年旅游专列开行取得成效后，2021年，威海市交通运输局、威海市铁路发展中心积极与国铁济南局沟通协调，联合文旅部门及旅游企业，加强“铁路+旅游”合作，结合旅游市场及游客需求，推出更多旅游列车服务产品，满足旅客多样化出行需求，助力威海旅游市场繁荣和高质量发展。(3月21日 大众网) 在万物复苏的美好时节，为满足旅客多样化出行需求，铁路部门联合文旅部门及旅游企业，开行贴近市场、精准服务的旅游专列，多举并措为游玩旅客保驾护航，不仅让游玩旅客出行更便捷，玩的更舒心，也进一步挖掘了市场潜能，反向刺激铁路客流增长的同时，也为旅游城市带来不菲的收入。 “铁路+旅游”让旅客出行更美好。与其它列车相比，此次开行的济南至威海旅游专列，不仅在每个铺位均装有220V充电插座和USB插孔，还全程配备随队医生、导游员，为游玩旅客全程护航。如此精准贴心的服务模式，省去了游玩旅客很多不必要的麻烦，让他们在游玩中能感受到“家”的温暖。 “铁路+旅游”拉动铁路客流回升。春运过后，铁路处于运输淡季，此时铁路部门主动对接市场，开行环线旅游专列，凭借铁路网络优势，把多地旅游景点串联起来，这种“无缝对接”的旅游模式，以便…