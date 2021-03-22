韩国小贩街头卖蔬菜拌饭，满满一大锅只要15元，食客络绎不绝_旅游

以前想要出国旅游特别的麻烦，需要准备非常多的资料才可以，如今就不需要那么的麻烦，一张机票和一本护照就可以啦。在这个世界上有很多个国家，大多数都是国家都是可以去的，但是要选择一个适合自己的国家，就不是那么的简单啦。 如果说去到偏远国家旅游，前提是得有很长的假期，毕竟一张机票的价格很贵的。要是在周边国家，那么就给你们推荐韩国啦。韩国这个国家物价不是那么高，而且还美食又特别的多，简直就是一个旅游的好地方，你们有去过没有？ 在街边可以看到非常多的小贩，每一位小贩的做的美食都是不一样，面对这么多美食脑子一时间就短路啦。不过话说回来，就有一家小摊的生意挺不错的，食客络绎不绝。走进一看，发现摊位上有很地锅，每一口锅装着不同的蔬菜呢。 这时候小贩一只手拿着夹子，另外一只手拿着锅，将蔬菜一点点夹起放到里面，加入各种颜色的酱料，当然还有一些米饭啦。一锅只要十五块钱，对于任何人来说，这样的价格都是可以接受的，反正小爱觉得一点问题都没有，所以就买来吃。 一口吃到嘴巴里面可以感觉到非常多的味道， 真的是超级的满足啦。无论是用来当午餐，还是用来当晚餐，都是没有问题的呢。说实话，有时候肉类吃腻了，吃一吃蔬菜也是挺…