北京2021年3月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 微美全息软件有限公司(纳斯达克: WIMI)（以下简称为“微美全息”或“公司”），一家中国领先的全息AR应用技术提供商，获得光学全息用的波形发生处理装置的专利，辅助3D全息脉冲激光雷达行业应用。本专利为公司自主研发的成果，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。

本专利涉及波形发生处理设备技术领域，尤其涉及一种光学全息用的波形发生处理装置。全息任意波形发生器在光学全息中具备各种波形信号源的特点以及对已知信号进行处理的设备，全息任意波形发生器是仿真应用的最佳设备。全息任意波形发生器包括正弦波信号源，函数发生器、脉冲发生器、扫描发生器、任意波形发生器、合成信号源等。任意波形发生器，具有其它信号源波形生成能力，这种灵活性使用户能够创建超长的单次波形，或诸如雷达、超声波、激光雷达或声呐系统信号等持续变化的突发信号，因而适用于超声波、3D全息脉冲激光雷达、自动驾驶、电动汽车、医学AR等应用。

本专利结合公司光学全息用的脉冲激光处理装置专利，可以形成基于3D全息光学领域任意波形的脉冲激光雷达扫描系统，它们能够获取3D全息的回波波形信息,使得在几何信息之外，也能够提供更多的3D全息特征信息。通过任意波形激光雷达数据能够反映物体3D全息的垂直结构，通过对回波波形的分析，最终可以得到全息物理属性信息。本专利对3D全息的坐标转换公式进行了推导，利用相关程序完成了对全息波形数据的提取。同时带有FIFO流功能，可以通过速率高达700MB/s 的PCIe总线读取新的波形数据，并同时读取已传输的信息。

本专利结合任意波形的高斯分解算法，并在RGD算法的基础上，提出了新算法。此全息波形新算法，经过峰值检测、波形的拟合与分解、粗差去除等步骤，采用非线性参数迭代优化方法，完成了对3D全息回波波形检测出弱波与叠加波，并且利用坐标参数，将提取到的回波生成点云，从而使3D全息回波信息更加精准。本专利通过全新算法，可为众多领域（自动驾驶、环境感知、3D全息成像、先进的驾驶员辅助系统(ADAS)、交通管理、3D打印等）提供3D全息任意波形扫和激光雷达描解决方案，快速拓展3D全息脉冲激光雷达应用市场。

关于微美全息

微美全息成立于2015年，纳斯达克股票代码：WIMI。微美全息专注于全息云服务，主要聚集在车载AR全息HUD、3D全息脉冲LiDAR、头戴光场全息设备、全息半导体、全息云软件、全息汽车导航等专业领域,覆盖从全息车载AR技术、3D全息脉冲LiDAR技术、全息视觉半导体技术、全息软件开发、全息AR广告技术、全息AR娱乐技术、全息ARSDK支付、互动全息通讯等全息AR技术的多个环节，是一家全息云综合技术方案提供商。如欲了解更多信息，请登陆http://ir.wimiar.com。

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微美全息光学波形器专利促进3D全息LiDAR应用 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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