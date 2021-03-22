上海2021年3月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 由中石化、中石油及上海贸促会主办，上海国展展览中心承办的第二十一届中国国际润滑油品及应用技术展览会（以下简称润滑油展）将于2021年6月9-11日在上海新国际博览中心举办。

2021年是“十四五”规划开局之年，新冠疫情对经济增长和宏观政策的扰动也将逐步消退。但正如中央经济工作会议提到的“明年（2021年）世界经济形势仍然复杂严峻，复苏不稳定不平衡”，新冠疫情的影响让润滑油行业洗牌变得更为深刻与迅猛。润滑油产业链各个环节的交流多有阻隔，展会平台构建的人与人之间面对面沟通的优越性及重要性越发凸显。后疫情时代，高效、集中、专业的展览会平台将更加成为企业节约招商和销售的资金、时间、人员成本的不二选择。中国国际润滑油品及应用技术展会诚邀行业同仁于2021年6月9-11日，共聚上海新国际博览中心，了解后疫情时代的行业趋势，探讨前沿技术，结交合作伙伴，共创商机、共赢未来。

专注润滑20年，公认的润滑油行业门户展会

深耕渠道20年，行业最大的经销代理商贸易网络

引领行业20年，聚焦技术前沿及市场热点

2021年，Inter Lubric China再度回归上海·新国际博览中心举办。Inter Lubric China作为公认的润滑油行业风向标，汇集行业知名品牌企业及海内外行业精英的积极参与，一直是行业信息发布、技术交流、商贸推广、业务洽谈、产业培训等多功能的综合性行业服务平台，是业内公认的极具权威性、规模性、国际性的专业行业门户展会。

Inter Lubric China专注于助力企业开辟和挖掘工业油及车用油优质经销代理商渠道，扩大潜在合作伙伴。一系列精彩商务交流活动和专业培训，以及一站式服务吸引到行业规模最大及品质最优越的渠道商资源，为企业与客户间构建高效专业的商贸桥梁。

2021年展会将关注润滑油行业的发展热点，顺势推出“润滑油OEM品牌发展论坛及产能展示区”以及“进口润滑油品牌推介专场及展示区”两个特别展区及活动。

在OEM品牌发展论坛上，主办单位将邀请15家企业参与润滑油代工企业专场路演，将各自企业生产、技术、物流仓储、营销服务等做全方位介绍，并提交至“OEM线上通”平台进行线上365天展示。国内润滑油代工企业还可以通过OEM产业展示区享受特惠价格参与企业展示。进口润滑油品牌推介会，可以方便渠道及终端商更有针对性的甄别和选择优质进口润滑油品，并专设精装展示位集中展示。主办单位还将为经过审核的参与单位提供住宿餐饮补贴，以及参与同期付费论坛的相关名额等一系列增值服务，切实为行业恢复及产业复苏助力。

除了展览展示之外，展会同期还打造了一系列精彩同期活动，引领产业趋势、贴近市场需求。其中，重点推荐以下三大活动：

第十一届中国国际润滑油品产业发展高峰论坛

该论坛旨在带来全球润滑油产业权威的行业趋势分 析 ，以及抢眼的技术产品发布和产业经验分享。本届论坛将以“探索技术创新、绿色润滑转型”为主题，为期两天的讨论将涉及以下热点话题：新型动力系统、国六排放标准、发动机热管理系统、排放控制、低粘度润滑油技术、长换油里程润滑油技术。 第六届中国金属加工液技术发展高峰论坛

该论坛拓展和深入挖掘了润滑油相关的细分产业链，致力于推进发展绿色、环保的切削液及构建绿色制造体系。STLE、福斯、奎克、好富顿、雅富顿、ANGUS化学、索尔维、德国舒美、上汽集团、壳牌、路博润、陶氏、清华大学、北京科技大学、中石化上海研究院、中国表面工程协会防锈专业委员会、上海宝钢、微谱化工、三洋化成、宏泽化工等在内的企业及单位参与了往届会议的报告发言。在为期两天的论坛，邀请行业同仁及相关专家共商金属加工液产业发展、共享先进的金属加工液技术，呈现最接地气的金属加工液论坛。 润滑油经销代理商及买家团活动

行业首屈一指的为润滑油经销代理商度身打造的特别活动，满足经销代理商们收集行业动态、寻找品牌合作、相互学习交流的全方位需求。主办方将为参与该活动的经销代理商提供免费住宿、餐饮、班车等一站式服务。精英团行动让全国各地的经销代理商朋友，享受到贴心和尽心的服务。

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第21届中国国际润滑油品及应用技术展览会将于2021年6月上海举办 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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