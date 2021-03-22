北京2021年3月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 根据芬兰瓦锡兰集团（Wartsila）和中国电力规划设计总院（EPPEI）共同完成的电力系统建模显示，江苏省将从可再生能源份额的增加和电力系统灵活性的提高当中受益。基于这一模型，瓦锡兰（Wartsila）发布了《中国江苏正迈向高可再生能源的未来》白皮书（https://dam.wartsila.com/dam/?w=OBonxvM），用以说明如何在保持系统稳定性和可靠性的同时，构建大规模可再生能源整合的最佳途径。白皮书总结到，提高可再生能源占比将为江苏电力系统节约近640亿元人民币的总成本，到2030年，总碳排放量将减少25%以上。

瓦锡兰（Wartsila）高效灵活的燃气内燃机（ICE）发电厂和储能解决方案在填补任何电力供应缺口和调频调峰方面可发挥重要作用，从而减少电力系统对煤炭的依赖，进而降低二氧化碳排放水平。最终，燃气内燃机（ICE）发电厂可以过渡到使用合成燃料发电，以进一步实现中国2060年的碳中和目标。同时，作为确保中国经济强劲增长的引擎，中国的电力系统也将从瓦锡兰的内燃机技术及储能方案中受益。

江苏省在可再生能源利用方面一直走在中国各省前列，其可再生能源发电量约占全省发电总量的17%。白皮书认为，江苏将从增加可再生能源比例和提高电力系统灵活性中获益，以应对日益增长的电力需求和碳排放目标。

正如白皮书中所建议的，江苏电网需要大规模的可再生能源，以降低电力系统成本，实现更可持续的能源生产。灵活的电力平衡能力，如燃气内燃机（ICE）发电厂和储能技术，对于可再生能源并网及电网的平衡能力至关重要。根据高可再生能源情景建模显示，到2030年，江苏电力系统中风能和太阳能发电的比例将增加到30%。

可再生能源是中国未来的一个趋势。利用清洁能源和可再生能源作为发电来源，江苏是走在各省前列的。与此同时，江苏对可再生能源的需求不断增长，凸显了电力系统灵活性的重要性，中国电力规划设计总院项目负责人说道。

“随着更多的可再生能源并入江苏电网系统，一些灵活技术例如燃气内燃机（ICE）发电厂可以迅速启动，以满足平衡间歇和波动发电所需的快速响应需求，确保电网的稳定和可靠。当可再生能源电力恢复工作时，这些内燃机也可以快速被关停，”瓦锡兰中国市场发展总经理周秦声表示。

在2020年9月30日召开的联合国大会上，中国宣布，中国承诺于2030年达到二氧化碳排放峰值，并于2060年实现碳中和。为实现这一承诺，中国可以加速可再生能源部署，并通过发展高效的灵活技术来确保电网稳定，以实现碳中和目标。

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瓦锡兰白皮书：增加电力灵活性及可再生能源可使江苏2030年多减排25% – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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