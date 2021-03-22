上海2021年3月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 3月，值“世界水日”和“中国水周”，全球领先的特种材料生产商阿科玛在其长期企业社会责任项目“绿色创新教室”所在的各学校开展“珍惜水、爱护水”主题活动，助力公益组织壹基金的“壹起净水”行动。此次活动是阿科玛“美好生活，创享未来”在华企业社会责任品牌及其“净水计划”项目的深化和拓展，也是对集团的可持续发展战略和企业社会责任政策的进一步诠释。

“水资源管理是我们集团坚持可持续发展战略、助力联合国可持续发展目标的重要组成部分，”阿科玛亚太区高级副总裁、大中华区总裁戴仁威(Xavier Durand-Defacer)先生表示，“去年我们加入壹基金‘净水计划’，除了帮助有需求的部分农村地区学校改善饮用水状况，也将我们‘绿色创新教室’的一贯理念融入其中，根据学校的实际情况提供相关知识培训和主题互动活动等，寓教于乐，为孩子们开启可持续发展的未来。”

恰逢“世界水日”和“中国水周”，阿科玛结合世界水日 “珍惜水、爱护水”的主题，在其长期企业社会责任项目“绿色创新教室”所在的江苏省民工子弟学校张家港市绿丰学校、河北省衡水市利民路小学和云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市芷村镇白石岩小学，组织孩子们开展趣味盎然的诗朗诵活动，帮助孩子们树立节水和洁水的概念，培养正确规范的节水、用水意识。此外，阿科玛还鼓励孩子们拿起画笔，发挥创意，表达他们心中对水的认识。一幅幅充满想象力的画作，充斥着孩子们爱水、惜水的真挚感情。

2020年11月，阿科玛正式加入壹基金“净水计划”公益项目，支持“净水计划”项目逐步落地云南省的10所乡村学校，为孩子们带去干净的水，助力他们的健康成长。阿科玛及旗下特种表面活性剂领导者阿科玛-阿麦仔投入40万元人民币，为每所学校安装一台净水设备，为孩子们配备儿童安全水杯并开展水与卫生健康培训。项目预计于2021年底全部完成，每年约4,000名学生将从中受益。同时，阿科玛还实地走访了解各个学校相关的补充教育需求，通过其在华企业社会责任项目“绿色创新教室”落地云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市芷村镇白石岩小学，帮助孩子们进一步开拓视野，多方位接触知识。这是对阿科玛“美好生活，创享未来”企业社会责任品牌的进一步诠释，员工志愿者们将定期为孩子们开展安全与环境保护等课程以及其他相关校园活动，以“绿色”和“创新”为孩子们开启美好未来。

在全球范围内，阿科玛也积极开展和参与“水”相关的各种项目。2016年启动的Optim’O项目，是集团卓越运营计划（the operational excellence program）的重点之一，涵盖了整个集团的所有水资源管理活动，特别是那些针对减少消耗、回收、降低化学需氧量和水资源压力情景的活动。Optim’O项目覆盖了集团用水和/或产生废水最多的35个工厂， 进一步助力实现到2030年用水总成本降低15%、化学需氧量（COD）排放量较2012年减少60%的目标。此外，作为“济水远航”（Sail for Water）非政府组织的主要赞助商，阿科玛与水滤膜生产商合作，专门研发了以新一代长久亲水性Kynar® 氟聚合物制成的超滤膜，打造更有效和持久的超滤滤芯装置，助力共同面对全球性水质量问题，实现“采取行动支持全球性的清洁饮用水供应”的使命。目前，该组织通过分发过滤装置已帮助22个国家近100,000人获取清洁、安全的饮用水。

一直以来，水资源管理是阿科玛可持续发展战略关注的核心焦点之一，也是阿科玛五大创新平台的重要组成部分。集团坚持不懈地研发和提供水资源获取尖端技术解决方案，助力应对当前和未来的重大社会挑战，为实现联合国可持续发展目标（SDGs, Sustainable Development Goals）做出贡献。

作为一家负责任的特种材料生产商，未来，阿科玛将在持续推动创新和可持续发展的同时，继续积极践行企业社会责任。

基于独特的材料科学专识，阿科玛提供一系列一流技术以满足不断增长的新型可持续材料的需求。到2024年，阿科玛旨在成为纯特种材料生产商，聚焦三大互补、强韧和高度创新的特种材料业务部门，即胶粘剂解决方案、先进材料和涂料解决方案 — 约占集团销售额的80% ，以及一个良好定位且具竞争力的中间体部门。阿科玛提供尖端技术解决方案，以应对包括新能源、水资源获取、循环利用、城市化和移动出行等方面的挑战，并促进与所有利益相关方的长期对话。2020年，阿科玛年销售额约80亿欧元，在全球约55个国家开展业务，拥有20,500名员工。

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世界水日，阿科玛携手壹基金 “壹起净水” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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