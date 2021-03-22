TUV南德发言首届中国国际电池产业合作峰会，解读欧洲建厂合规要求

深圳2021年3月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，TUV南德意志集团（以下简称“TUV南德”）受邀出席首届中国国际电池产业合作峰会并发表主题演讲。本届峰会以“融合欧洲市场聚焦碳排新规 ”为主题，首次开启亚欧电池制造与应用对话平台，解读前沿政策法规与市场趋势。TUV南德工业产品部总监李太伟先生出席并在电池应用论坛上就欧洲建厂合规性展开深入解读，助力企业了解欧洲建厂法律法规，布局海外市场。



TUV南德工业产品部总监李太伟先生解读欧洲新建电池工厂法规要求

近年来，全球汽车产业电动化迅速发展，为更好地满足国际整车企业对动力电池的需求，越来越多的电池企业和锂电材料企业出海布局欧洲市场，为当地客户提供本地化服务。如何符合当地政策法规，如何进行厂房规划，如何让产线满足当地标准要求，如何储存危险品等，成为摆在中国生产企业面前的主要问题。

在电池应用论坛上，TUV南德工业产品部总监李太伟先生在演讲中分析到中国企业在技术能力上并不逊色于国外，甚至在某些技术的成熟度还领先于国外，这也是国内企业从电池制造商到设备制造商能够走出国门的关键基础。但是国内企业在标准技术和法规准入方面往往存在先天劣势，这为国内企业走出国门制造了障碍。很多中国企业并不知道认证证书只是欧洲法规其表，设备和产线在安装、使用和运营的全周期安全才是法规之本。因此对于法规的安全和标准要求并不只是一纸证书，作为专业的第三方检测认机构，TUV南德致力于帮助中国企业顺利走出国门，通过安全验收，化解后顾之忧。

李太伟先生基于欧盟的法规和标准，向大家分享了欧盟对设备和产线的安全要求，从设计、生产到安装验收，从电气、机械安全到防爆保护等相关内容，并通过一些案例向观众展示，TUV南德的安全评估和认证工作是如何帮助中国企业识别问题、规避设计陷阱，并最终帮助企业最大化降低风险，节约成本，拓展海外市场的。

李太伟先生最后还介绍到，TUV南德能够在可研与规划、采购、建设施工、调试、在役以及退役阶段，为电池工厂建设提供全生命周期的服务，其中有三点至关重要：供应商管理，合规与安全，时限和成本。

首先，供应商管理作为新建电池生产厂的最关键方面之一，TUV南德能确保供应商生产并交付符合规格的设备。供应商须能提供完整的文件，包括证书、手册以及技术数据表，其运营也应符合社会责任法规。

其次，新建电池生产厂时，合规与安全至关重要。安装必须符合本地健康安全与环境规定。运营中的工厂还需符合所有国际和本地的技术、安全与合规法规，如废水、电气安全等。

最后，TUV南德可为控制时限和成本提供有力的协助，以确保电池工厂按照初始规划阶段设定的时间表和关键节点兴建，包括确保供应商按照时间要求交付，避免任何延期造成的经济损失。

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