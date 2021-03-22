华住集团与融创文旅成立合资公司 强强联合打造高端酒店新势力

上海2021年3月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年3月22日，华住集团（NASDAQ: HTHT；01179.HK，下简称华住）与融创文旅集团（以下简称融创文旅）在长沙举办战略合作发布会，宣布双方成立合资公司 — 永乐华住酒店管理有限公司（以下简称：永乐华住），会上进行了长沙融创施柏阁酒店、长沙施柏阁大观酒店及长沙国际会议中心的签约。同时此次发布会环球融创会展文旅集团还与长沙城发集团完成了长沙国际会展中心的签约。长沙市市委常委、长沙经济技术开发区党工委书记、长沙县县委书记、长沙高铁新城党工委书记沈裕谋，融创中国董事会主席孙宏斌，华住集团创始人、董事长季琦，环球融创会展文旅集团董事长邓鸿，中国旅游协会副会长兼秘书长张润钢等出席了发布会。

在永乐华住的股权结构中，华住占股比例为50%，融创文旅与战略合作伙伴时代环球共同占股50%。华住集团将旗下施柏阁、花间堂等品牌的未来开发、运营授权至合资公司，融创文旅也将旗下堇山等品牌授权至合资公司，合资公司还将着力开发宋品、永乐半山等高端奢华酒店品牌，助力品牌的多样性。永乐华住将整合双方优势，积极拓展第三方业主合作，共同发力国内高端酒店业务。



永乐华住成立仪式

“华住与融创成立合资公司，代表着华住进军高端市场迈出了实质性的一步。这将会是中国酒店业发展中的一个关键节点，将会掀开酒店业创新史上的一个崭新的、精彩的篇章。”季琦表示。

邓鸿表示：“20多年来酒店、会议会展行业伴随着中国经济的蓬勃发展，在全球范围逐渐占据一席之地。随着长沙国际会议中心、酒店群的落成，以及此次融创与华住达成战略合作，引入享誉欧洲且具有丰富会议酒店经验的施柏阁品牌，将极大促进长沙‘国家会展名城’的建设速度，输送更多产业活力。”

永乐华住的董事长将由融创中国执行总裁兼融创文旅集团总裁路鹏担任，CEO将由华住集团执行副总裁兼全球高端品牌事业部CEO夏农担任。未来合资公司旗下运营的酒店品牌将主要聚焦在商旅和文旅两个领域，包含施柏阁、施柏阁大观、花间堂、永乐半山、宋品等高端及奢华品牌。合资公司对整个行业开放合作，未来预计在5年内签约200家酒店，其中开业数量将超过100家。在以花间堂为代表的度假产品里，合资公司将集合华住、融创文旅双方的优势共同打造花间人家民宿导流和运营平台，提升度假和民宿产品的运营效率和效益。近期将有20多家酒店陆续签约。夏农表示：“永乐华住的发展目标是在细分市场里做到数一数二，公司将整合各方面资源，以基于流量+技术的创新重新定义高端酒店管理的商业模式，重构中国高端酒店的投资价值。”

作为中国最大的文旅运营商之一，融创文旅拥有酒店、商业、小镇、会议会展、乐园、雪世界、海世界、水世界、体育世界等丰富的线下场景与业态，一方面，融创文旅将利用丰富的权益联动措施，激活各业态与合资公司酒店品牌之间的串联消费，提升流量和销售；另一方面，融创文旅将积极整合产业链上下游合作伙伴，将音乐、体育、电竞、动漫、社交等游乐和服务板块，在线下的场景共同发力，释放流量活力，为永乐华住品牌赋能，构建更具想象力的生态平台。

华住一直致力于用全流程数字化改造传统酒店行业，在高端酒店管理领域，通过“共享服务中心”有效提升运营效率，不断打磨高端酒店的中后台统一管理和服务能力，为高端酒店业主创造超越期待的投资价值。未来，合资公司将延续华住集团的效率优势，聚焦中国新一代消费者的消费偏好及价值观的转变，以客户为中心运营高端酒店，为消费者提供更多优质高端品牌的选择。同时，华住会近1.7亿会员将与融创文旅俱乐部的会员权益打通，形成资源共享和异地导流，搭建互联互通、共享欢乐的文旅消费场景，提升用户体验的同时，不断打磨公司提供文旅整体解决方案的能力。

“这次融创文旅与华住成立合资公司，为行业打造了一个创新样板。通过双方优势资源的的深度融合，可有效解决高星酒店存量大、效率低、投入高、坪效差等行业痛点，开创中国文旅和高端酒店管理市场的新纪元”，张润钢表示。

作为合资公司未来的主力品牌，德意志酒店旗下奢华品牌施柏阁和施柏阁大观在发布会上惊艳亮相，这也是华住2019年收购德国德意志酒店集团（DH）后，首次将享誉全球的超高端酒店品牌引入中国市场，以“德国制造的极致服务品质”奉献给中国消费者。在施柏阁九十余年的发展历程中，一直受到全球名流政客的青睐，其中最负盛名的当属瑞士达沃斯施柏阁酒店。此次进入中国市场，施柏阁将通过现代化的视角重新演绎传统的待客之道，每家酒店都将让宾客沉浸在目的地文化中，同时营造出国际化视野。



施柏阁法兰克福大酒店

“融合美好，欢乐互联”是新时期下融创文旅的核心理念，希望聚焦于达成产业链的联合共赢，搭建更多以欢乐为核心的互联平台，作为合作的另一方华住集团也“始终以成就美好生活”为使命，给消费者提供非凡的旅居体验。此次双方合作将助力“实体场景+用户体验”双向规模化发展，建立“文旅+科技+流量”的新型文旅酒店的生态模式，让消费者拥有更高品质、更丰富体验的同时，助力行业创新发展，提升经济活力。

华住集团与融创文旅成立合资公司 强强联合打造高端酒店新势力 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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