TUV莱茵助力中国旺旺获AWS“黄金级”认证

上海2021年3月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年3月22日，正值第二十九届“世界水日”，中国旺旺旗下广州大旺食品有限公司和广州永旺食品有限公司（以下简称“中国旺旺”）通过德国莱茵TUV大中华区（简称“TUV莱茵”）审核，获得了AWS（Alliance for Water Stewardship，国际可持续水管理联盟）“黄金级”认证证书。中国旺旺作为一家大型综合食品企业，获中国休闲食品行业首张AWS“黄金级”证书，代表旺旺集团在水资源管理方面整体对标国际先进水平，将对国内休闲食品行业的水资源可持续管理起到积极的示范作用。

中国旺旺生产研发群曹永梅总处长表示：“中国旺旺一直重视环境的可持续发展，在水可持续发展方面，旺旺集团对接联合国2030年可持续发展目标-水资源（SDG-6）。5年来，集团的生产用水效率已提升20%以上，未来5年将再提升至少10%，水管理绩效达到、甚至超越世界先进水平。同时，集团致力于减少危险化学品使用及排放，旗下所有工厂均配备有行业领先的污水处理系统，污水处理率达到100%，污水排放严于国家一级标准近1.3倍。此外，集团除了强化自身用水管理和污水治理，还积极参与和倡导流域节水和水质改善。集团于2020年加入AWS，并推动AWS认证，今年1月首批工厂通过AWS‘黄金级’认证，践行了我们对水可持续发展的承诺。”

TUV莱茵大中华区管理体系服务副总裁方为民表示：“此次中国旺旺通过AWS‘黄金级’认证，表明其工厂水管理达到了国际先进水平。作为国际独立第三方认证机构，TUV莱茵一直致力于推动和提高可持续水管理在企业中的实际运用，帮助企业建立良好的水管理制度，实现可持续的水平衡。”

AWS首席执行官Adrian Sym从联盟总部发来视频，对中国旺旺首批试点的两家工厂获得AWS国际标准认证表示祝贺。Sym特别提到“食品、能源、水资源”的系统关联是可持续发展领域的重要议题，食品行业将发挥巨大作用。AWS国际标准是一套适用于企业的水资源管理框架，涵盖众多领先的具有前瞻性的水相关议题。旺旺集团将“可持续水管理”理念引入集团战略和基地实践，体现了其引领行业变革的决心。Sym期待未来有更多中国企业参与流域水资源保护。

《AWS国际可持续水管理标准》是较早且唯一评判水资源管理的可持续性国际体系标准，通过各利益相关方参与，在场址和流域层面采取行动，实现对社会和文化公平、环境可持续和经济有益的水资源开发利用，适用于各种用水行业和机构开展国际对标。在2019年世界水日，AWS正式发布了2.0版标准。AWS认证不仅能够帮助企业强化水资源管理、降低水资源消耗、提高水资源利用效率，同时也展现了企业践行可持续发展目标的承诺。

TUV莱茵作为AWS全球合作伙伴，是最早开展AWS认证工作的国际第三方机构之一。凭借领先的技术能力和丰富的审核经验，TUV莱茵致力于帮助企业不断强化自身水资源可持续管理，积极推动供应链水资源管理绩效改善，由此带动更多企业及利益相关方加入水资源保护行列。

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