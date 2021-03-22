成都2021年3月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 4月15日-17日，CCBE成都美博会即将精彩启幕。作为中国西部美业的风向标，每届展会都迎来从省内及毗邻地区赶来的数万名专业买家们在这里选品、寻项目、看趋势、学技术。

CCBE成都美博会，在美业人心中早已不仅是商贸平台，更是学习和探索行业趋势的重要窗口。2021年哪些项目会火？哪些项目将会成为爆品？从CCBE大数据里来看趋势。

持续上涨，拓客爆品有目标

展前买家们最关心的莫过于本届展会哪类品牌最多，哪类项目最多，哪类产品会是未来的爆品或在消费人群中成为流行趋势。尽管不同领域的买家所聚焦的品类不同，但随着消费需求的多元化，店内所要布局的产品或项目亦需多元。

从当前CCBE展商大数据来看，医美修复类产品、功能型内衣、美容仪器等项目呈现持续上升的趋势。

其中，医美修复类企业的参展率较去年上涨了64.91%。自从“医美级”护肤品被越来越多C端用户所接受后，医美类的面膜、护肤品等相关产品及品牌也如雨后春笋般涌现。这类带有修复性、成分性的个护产品已跻身进入日化赛道。

参展率较去年上涨了36.84%的功能型内衣品类企业，也带来一些信号。女性对于自身身材管理、美体塑性以及产后修复愈发重视，功能型内衣市场将会带来怎样的机遇，还等您亲自到现场与展商们面对面交流。

美容仪器市场的活力是近两年来肉眼可见的，特别是小型家用类美容仪器，在网红博主的带动下嫩肤、清洁、脱毛、抗初老类型的美容仪深得消费者的喜爱。因此，相较于去年，美容仪器类企业参展率上升了31.25%。

以上持续上涨的品类是否是您正想开拓的领域？4月15日-17日欢迎莅临成都美博会现场来进一步了解体验。

增势持平，感知未来市场走向

或许是受医美类修复产品以及仪器类产品快速发展的原因，轻医美品类的参展率呈现与去年持平的状态。但随着消费观念趋于追求健康自然的形势下，轻医美市场仍然可观；其次，供应链品类的参展率也与去年持平，一些供应链厂商转型成为品牌商，带给买家们更多选择；彩妆及彩妆工具类企业的参展率与去年持平，疫情常态化下彩妆品类并未下降，说明市场需求仍旺盛，“口罩脸”之下需关心细分品类（如眼妆、养肤类底妆）的发展方向。

不论是供应链厂商的类型转变，亦或是美业生态链中一些品类的迅速扩张带给了部分细分品类或降低或增长的变化趋势，成都美博会上您都可通过现场同行、厂商、品牌商所展示的产品来感知未来市场的走向。

线上展，配对前置化

成都美博会线上展自2019年就已开启，通过3年来技术的不断升级，线上展平台的功能也愈发强大。买家可通过线上平台快速获取本届参展商的信息，及其展出的产品，并利用在线交流的功能进一步了解展商的特质。

线上交流让配对前置化，买家通过在线交流对企业、品牌树立初步印象建立起供需双方的初步合作意向，为线下展会节省了沟通成本；再通过线下展会现场面对面交流及产品项目的体验，进一步加深合作意向，为供需双方实现了切实的贸易配对。

4月15日-17日 成都美博会现场

8场组委会特备活动

10余场展商新品/技术/项目发布活动

如何开启2021年生意经？

来CCBE

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