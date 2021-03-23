旅行 篇一百九十九：这一次 ，跟我一起吃遍美食之都汕头！_餐饮与服务_什么值得买

旅行 篇一百九十九：这一次 ，跟我一起吃遍美食之都汕头！ 2021-03-23 19:54:35 0点赞 1收藏 0评论 汕头是一座美食汇聚的小城，褪去繁华都市的喧嚣，它有着更多市井烟火气。而在这座城市里，老市区这承载着潮汕子弟的浓厚记忆，骑楼两旁店家的吆喝声，海风带来的咸咸的味道，小巷子里阵阵香气，街边琳琅满目的小食，不禁让人对这座城市充满期待。 in姐早已垂涎汕头的潮汕美食，城市和人一样，记忆里的生命历史都记录在城市的老地方，作为潮籍侨胞的美好记忆，汕头老城区经过改造之后，恢复了原来历史的古样貌，整齐划一的骑楼，复古经典的雕花，百货大楼和邮局的旧时样貌，无一不在展现汕头当代的繁荣景象。而在这一丝丝记忆的缝隙里，是美食来填满的。 ﻿ 汕头老市区汇集了很多传统小吃老字号，在欣赏风景的同时，可以尝到各种潮汕著名的小吃和名品，让in姐更加期待万分啦！事不宜迟，赶紧带大家一一打卡吧。 飘香小食店 Shantou 已经有50多年历史的飘香小食店，是汕头老市区美食的扛把子，前身为旧祠堂的它，保留了大量的榫卯木雕结构，犹如古时候的大院，却传出各种诱人的香气。这里每天都门庭若市，作为打卡的第一站，一…