药明生物2020年业绩斐然：无惧疫情 拓宽航道 再创新高

收益同比增长40.9%至人民币56.12亿元

毛利同比增长52.7%至25.33亿元

纯利较同期增长67.5%至人民币16.93亿元

毛利率和纯利率双创新高，分别为45.1%和30.2%

里程碑收入激增71.7%至9460万美元

未完成订单量总额激增122.0%至113.2亿美元

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一体化技术赋能平台，持续拓展业务版图

“赢得分子”战略卓见成效，引入更多临床阶段项目

综合项目新增103个，总数强劲增长至334个

临床后期项目28个，商业化生产项目2个

赋能12个新冠中和抗体在3-5个月内完成20余个全球多地IND申报

与全球药企巨头签订新冠疫苗生产合同，完美执行商业化生产

全球产能持续扩大，驱动业务强劲增长

香港2021年3月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 为客户提供发现、开发及生产生物制剂端到端解决方案的全球领先开放式生物制剂技术平台公司 — 药明生物技术有限公司（“药明生物”或“集团”，股票代码：2269.HK），今日欣然宣布其截至2020年12月31日止年度之经审核全年业绩。

2020年财务亮点

收益： 尽管新冠疫情造成两个月的运营损失，集团收益仍增长强劲，同比增长40.9%至人民币56.12亿元。领先的一体化技术赋能平台、经验丰富的管理团队、出众的项目交付时间、卓越的项目执行及高质量的客户服务助力集团持续扩大市场份额，并成功赋能更多新冠项目。

尽管新冠疫情造成两个月的运营损失，集团收益仍增长强劲，同比增长40.9%至人民币56.12亿元。领先的一体化技术赋能平台、经验丰富的管理团队、出众的项目交付时间、卓越的项目执行及高质量的客户服务助力集团持续扩大市场份额，并成功赋能更多新冠项目。 毛利和毛利率： 毛利同比增长52.7%至人民币25.33亿元。毛利率创历史新高，提高350个基点至45.1%，主要得益于集团综合项目强劲增长，产能利用率和运营效率持续提升及里程碑收入大幅提升，部分被新厂产能爬坡所抵消。

毛利同比增长52.7%至人民币25.33亿元。毛利率创历史新高，提高350个基点至45.1%，主要得益于集团综合项目强劲增长，产能利用率和运营效率持续提升及里程碑收入大幅提升，部分被新厂产能爬坡所抵消。 纯利和纯利率 ：纯利同比大幅增长67.5%至人民币16.93亿元。归属于本集团拥有人的应占溢利同比上涨66.6%至人民币16.89亿元。纯利率再创新高，激增480个基点至30.2%，主要得益于综合项目强劲增长，产能利用率和运营效率提升以及投资收益提高，而部分被随着本集团金融资产减值损失增加所抵消。经调整纯利率同比上升40个基点至30.6%。

：纯利同比大幅增长67.5%至人民币16.93亿元。归属于本集团拥有人的应占溢利同比上涨66.6%至人民币16.89亿元。纯利率再创新高，激增480个基点至30.2%，主要得益于综合项目强劲增长，产能利用率和运营效率提升以及投资收益提高，而部分被随着本集团金融资产减值损失增加所抵消。经调整纯利率同比上升40个基点至30.6%。 每股摊薄盈利（EPS）：每股摊薄盈利同比增长60.0%至人民币0.40元，经调整每股摊薄盈利同比增长36.7%至人民币0.41元。

2020年业务亮点

无惧新冠肺炎疫情影响，克服重大挑战，增长势头依然强劲。在报告期内，综合项目新增103个至334个，临床后期项目从16个增至28个，为集团未来业绩高速增长注入强大动能。商业化生产项目新增1个至2个，预计2021年内将有更多项目进入商业化生产阶段。

未完成订单量总额从2019年12月31日的51.02亿美元同比增长122%至2020年12月31日的113.24亿美元，推动业绩可持续高速增长。

里程碑收入激增71.7%至9460万美元，主要得益于更多项目进入临床后期阶段及新签更多项目，整体利润水平再创新高。

WuXiBody ® 项目和抗体偶联药物（ADC）项目分别增长至29个和40个，彰显集团领先的生物技术平台获得业界广泛认可。同时，集团加速建设微生物和病毒产业化平台，拓展新航道的能力和规模，赋能合作伙伴布局mRNA疫苗和病毒载体疫苗等创新生物制品。

项目和抗体偶联药物（ADC）项目分别增长至29个和40个，彰显集团领先的生物技术平台获得业界广泛认可。同时，集团加速建设微生物和病毒产业化平台，拓展新航道的能力和规模，赋能合作伙伴布局mRNA疫苗和病毒载体疫苗等创新生物制品。 疫苗CDMO业务持续发力，总计达成4项合作协议。在2020年，集团与一家全球领先的疫苗公司签订了30亿美元的疫苗合同。自新冠疫情以来，集团已签订超过2.6亿美元的新冠疫苗（COVID-19）合同，保障新冠疫苗稳定供应，为全球抗击疫情做出积极贡献。

持续投资扩大全球生产版图。美国新泽西州克兰伯里的生产基地预计2021年后期投入运营，宾夕法尼亚州普鲁士王的研发实验室已于2020年运营并贡献收入；爱尔兰敦多克的生物药生产基地建设如期进行，预计2022年下半年投入GMP生产；疫苗生产基地已完成主体建筑封顶。

通过并购加速提升集团急需的全球原液和制剂产能，巩固增长基础。集团在德国和中国杭州收购原液和制剂生产厂，快速补充现有产能，为生产新冠疫苗和其他生物药贡献关键力量。2021年3月，集团宣布收购生物药合同定制研发生产服务企业（CDMO）苏桥生物，引进更多项目并新增产能，助力业务持续高速增长。

全新“赢得分子”战略与现有“跟随分子”战略双轮驱动。2020年，11个处于不同临床阶段的项目从外部转入，显著提升集团近期收入增速。

赋能12个新冠中和抗体项目完成在美国、欧洲、中国及新加坡的20余项新药临床试验申请（IND）。在卓越一体化技术平台的赋能下，新冠项目在短短3-5个月内完成了IND申报，本集团出色的服务能力进一步强化了客户粘性。

世界一流质量体系屡获全球监管机构认可，巩固领先竞争优势。无锡原液生产基地已通过巴西卫生监督管理局（ANVSA）现场GMP检查，并完成了欧洲药品管理局（EMA）远程GMP检查。

北美市场依然是集团最大市场，在2020年克服疫情不利影响，实现16%同比增长。中国市场得益于从疫情中迅速恢复、新药研发投资增长等宏观环境利好，增速高达75.1%。欧洲市场和其他市场分别增长43.4%和75.1%。四大区域市场齐头并进、蓬勃发展，确保集团业绩持续高速增长。

贯彻环境、社会和治理（ESG）发展理念，通过开展丰富的公益活动践行企业社会责任（CSR），提升公司治理的透明度，促进健康可持续发展，回馈社会。集团荣获明晟（MSCI）ESG评级A级，机构投资者（Institutional Investor）“最佳ESG奖”，并被纳入富时社会责任指数系列（FTSE4Good Index Series）。

在2020年，人才队伍持续扩大至6646人。本集团计划在2021年新增超过3000名员工，筑牢业绩增长基石。

2020年初爆发的新冠疫情带来众多挑战，但本集团成功化危为机，成绩斐然：综合项目数、未完成订单及财务表现均再创历史新高；尽管疫情造成集团2个月运营效率降低，毛利率和纯利率在报告期内仍十分亮眼，达历史最高；基于全球领先的生物技术平台，以非凡的“药明生物速度”执行力迅速组建科学家团队，加速逾10个新冠项目开发和生产进程，为全球抗击新冠疫情贡献积极力量；全新“赢得分子”战略卓见成效，持续从外部引入新的临床阶段项目；集团继续强化双特异性抗体、ADC药物等技术平台建设，并打造mRNA疫苗全产业链技术平台。2020年，集团凭借卓越的一体化技术赋能平台、优异的执行力持续赢得客户信任，巩固市场领先地位，为2021年续写佳绩提供了有力保障，也为未来可持续高速增长奠定了坚实基础。

新冠疫情转危为机 综合项目和未完成订单再创新高

尽管疫情期间无法与客户进行面对面沟通，但集团仍超预期地达成广泛合作，在报告期内新增103个综合项目，综合项目总数也升至334个（包括28个临床后期项目和2个商业化项目），未完成订单量总额同比增长122.0%至113.24亿美元，屡创新高。即使剔除新冠项目，集团新增项目仍达到历史最佳成绩。新冠项目完美交付彰显集团核心竞争力：快速组建专业攻关团队赋能合作伙伴研发和生产新冠项目，大幅缩短IND交付周期，一个新冠项目在短短2.5个月内完成IND申报，再次刷新行业记录。集团出色表现获得客户高度信任，客户粘性不断增强，助力集团持续赢得新项目，进一步提升市场份额。

“跟随分子”和“赢得分子”战略双轮驱动 巩固行业领导者地位

集团凭借不断扩大的能力和规模赢得全球客户青睐，并在此基础上推出全新“赢得分子”战略，持续稳定地引入处于不同临床阶段的项目。2020年，11个临床阶段项目从外部转入本集团，其中包括6个临床III期项目。集团强大的技术实力、高质量服务以及全球化布局获得客户的高度肯定，助推业绩再创新高。展望未来，本集团将继续巩固核心竞争力，贯彻双分子战略，实现可持续高速增长。

药明海德持续发力 前瞻布局乘势起航

子公司药明海德疫苗CDMO业务在2020年取得显著进展，总计达成4项合作，其中包括与一家全球领先的疫苗企业签订价值30亿美元的疫苗生产合同。自新冠疫情以来，药明海德已签订超过2.6亿美元的新冠疫苗合同，确保新冠疫苗稳定供应，进一步为全球抗击疫情做出积极贡献。集团洞见市场需求，前瞻性布局疫苗CDMO业务，敏锐把握发展机遇，引领行业发展浪潮。

强化技术平台 深耕全球布局

集团应用创新技术打造业界领先的一体化平台，赋能全球合作伙伴布局新一代生物药。WuXiBody®和ADC项目分别增长至29个和40个。2020年，集团还帮助客户完成了首个WuXiBody®项目IND申报。与此同时，集团牢牢把握市场发展机遇，加快建设微生物和病毒产业化平台及mRNA疫苗研发和生产技术，不断拓宽新航道。

集团通过自建和并购不断扩大产能，持续贯彻“全球双厂生产”战略，以满足全球新冠疫苗和其他生物药日益增长的需求。美国宾夕法尼亚州普鲁士王的研发实验室克服新冠疫情影响，已于2020年投入运营；新泽西州克兰伯里的生产基地（MFG18）预计在2021年内启用，并将成为集团运营的首个美国生产基地。爱尔兰生物药生产基地（MFG6和MFG7）已完成85%的建设进度；子公司药明海德爱尔兰疫苗生产基地已完成主体建筑封顶。此外，集团在德国和中国杭州收购的原液和制剂厂也将在今年内投入运营。预计到2024年后，集团在全球范围内的产能将高达43万升[1]，有力保障激增的临床后期项目生产。

抗击新冠 药明生物在行动

2020年初爆发新冠疫情后，集团快速动员240多名科学家组成专业攻关团队，通过一体化技术赋能平台，支持全球合作伙伴研发和生产新冠项目。目前，这一团队已扩大至3000名科学家的规模，总计12个新冠项目在集团的赋能下成功完成在美国、欧洲、中国及新加坡的20余项IND申报。集团凭借业界领先的技术和优异的执行力备受客户青睐，市场份额进一步扩大。

世界一流质量体系 生产能力出众

集团坚守国际最高质量标准的承诺，致力于打造世界一流质量体系。药明生物是中国目前唯一一家同时通过美国食品药品监督管理局（FDA）、欧洲药品管理局（EMA）以及巴西国家卫生监督管理局（ANVISA）的生物制药企业，位列全球前五大CDMO。2020年，集团总计通过了41次全球客户审计和1次药品监管机构GMP检查，均无关键发现项。

此外，集团累计生产超过1100批次原液及690批次制剂，成功率高达近100%。值得一提的是，集团原液三厂（MFG3）自2018年4月运营以来共完成132批次生产，实现了100%的成功率。

持续提高ESG标准 加强公司治理 不断回馈社会

集团贯彻环境、社会和治理（ESG）发展理念，开展丰富的公益活动践行企业社会责任（CSR），提升管理透明度，促进健康可持续发展，不断回馈社会。集团通过提高信息披露透明度，高度重视员工职业发展机会等提升公司治理水平；采用先进的一次性生产技术减少用水和清洁剂的使用，加强废水循环利用，节能降耗。在2020年，集团荣获明晟（MSCI）ESG评级A级，机构投资者（Institutional Investor）“最佳ESG奖”，并被纳入富时社会责任指数系列（FTSE4Good Index Series），彰显集团在ESG领域的成就获得广泛认可。

在2020年，集团启动CSR战略践行使命，赋能全球员工、合作伙伴、患者及社会：搭建内部志愿者协会统一管理和组织公益活动，并通过专业系统记录员工志愿服务的种类和时长；向江西省贫困家庭捐赠小药箱；为患有罕见病的学生提供助学金。此外，集团也正积极筹备药明生物慈善基金会，聚焦公共卫生、罕见病、癌症、关爱弱势群体及环境保护等领域的公益事业，确保集团有序、永续发展。

药明生物首席执行官陈智胜博士表示：“尽管新冠疫情带来诸多挑战，全球供应链面临巨大压力，但我们凭借出色的执行力和领先的技术平台完美地向客户交付了每一个项目，言必行，行必果；我们不断挑战自我，突破极限，精益奋进，在短短一年内实现了从DNA到紧急使用授权（EUA）的‘不可能’的任务。新冠疫情这块试金石让更多客户认识了最好的药明生物，让我们与客户间的合作关系更加紧密。这些成绩与荣耀离不开所有员工的辛勤付出，我为大家所展现出的奉献精神而感到自豪。在2020年，药明生物收入、纯利和毛利再创新高；‘跟随分子’和‘赢得分子’战略双双发力，市场份额持续扩大；海外版图不断拓展，全球供应链网络不断完善；贯彻‘全球双厂生产’战略，自建与并购同时发力，补充集团急需的原液和制剂产能。我们的全球规划产能高达43万升，将有力地支持集团在四周内启动任意项目，每年赋能80个IND和7个生物制品上市申请。展望未来，我们将继续拓展新航道，聚焦微生物和病毒产业化平台，深耕疫苗业务，为集团未来高速增长保驾护航。”

陈智胜博士强调：“作为一家全球性公司，我们高度重视ESG可持续发展事业。新冠疫情期间，我们在第一时间赋能客户迅速研发和生产抗新冠中和抗体和新冠疫苗，为全球抗击新冠疫情贡献关键力量。我们的业务基本面无惧新冠疫情影响，始终保持强劲增长。北美依然是我们的最大市场，欧洲市场同比增长43.4%，中国市场和其他市场同比增长超过75%。我们坚信多元化的增长引擎将推动业务持续高速增长，兑现对投资者的承诺。我们也很高兴在2021年伊始喜迎开门红 — 逆势新增28个项目[2]，并签订7.2亿美元服务合同。今年是药明生物发展历程中的第十年，我们自豪于过去十年的辉煌成就，更憧憬于未来十年的精彩发展。创非凡之势，守正出新，谋破竹之势，赋能共赢，聚四海之势，并肩前行。”

药明生物董事长李革博士总结道：“对于全球大健康产业而言，2020年爆发的新冠疫情既是挑战，也是机遇。在这一年里，我们突破自我、创新奋进、极致赋能，不断拥抱新思想、新技术、新能力，把能力规模化，把能力产品化。展望未来，我们将继续打造全球生物制药行业最高、最宽和最深的能力和技术平台，赋能合作伙伴，造福广大病患。我们也将继续不懈奋斗，为患者、客户和股东创造更大价值，早日实现‘让天下没有难做的药、难治的病’伟大愿景。”

2020全年业绩

2020年，本集团收益同比增长40.9%，达到56.12亿元人民币。收益增长的主要动力是：1）凭借领先的一体化技术赋能平台、行业最佳的项目交付时间及优异的项目执行过往记录，本集团赢得新综合项目的市场份额显著提升；2）成功推出“赢得分子”战略，新增更多临床后期项目，提升近期收益；3）2020年下半年加速高效推进更多新冠项目；4）里程碑收入显著增长。

毛利增长52.7%至25.33亿元，毛利率为45.1%。毛利率增长主要归因于：1）综合项目数强劲增长；2）产能利用率提升；3）运营效率持续提升；4）具有较高毛利率的里程碑收入激增，部分被新厂的产能爬坡所抵消。

报告期间，纯利同比增长67.5%至人民币16.93亿，纯利率同比增长480个基点，至30.2%。纯利率的显著增长主要是得益于：1）综合项目数显著增长使得收益大幅增加；2）产能利用率和运营效率持续改善带动毛利增长；3）投资收益提高，而部分被增加的本集团金融资产的减值亏损所抵消。

经调整纯利同比增长42.8%至人民币17.16亿元，剔除了以下因素的影响：1）汇兑损益；2）股权激励计划开支；3）按FVTPL计量的上市股权证券及非上市投资的公允价值变动收益。经调整纯利率由2019年的30.2%提高到今年同期的30.6%，增长40个基点。

每股基本和摊薄盈利分别为人民币0.43元和0.40元，同比分别增长59.3%和60.0%。

经调整每股摊薄盈利同比增长36.7%至人民币0.41元。

主要财务比率（截至十二月三十一日止年度）

注:每股基本及摊薄盈利于计及股份拆细的影响后进行呈列。比较数字亦已假设股份拆细于上一年度生效而重列。

关键财务比率 2020 2019 变动 收益（人民币百万元） 5,612.4 3,983.7 40.9% 毛利（人民币百万元） 2,533.0 1,658.8 52.7% 毛利率(%) 45.1% 41.6% +350 bps 纯利（人民币百万元） 1,692.7 1,010.3 67.5% 纯利率（%） 30.2% 25.4% +480 bps 经调整纯利（人民币百万元） 1,715.8 1,201.4 42.8% 经调整纯利率（%） 30.6% 30.2% +40 bps 经调整EBITDA（人民币百万元） 2,464.0 1,667.5 47.8% 经调整的EBITDA利率（%） 43.9% 41.9% +200 bps 经调整每股摊薄盈利（人民币） 0.41 0.30 36.7%

[1] 该数字为截至2021年3月22日之产能计划 [2] 数据截至2021年3月22日

关于药明生物

药明生物（股票代码：2269.HK）作为一家香港上市公司，是全球领先的开放式、一体化生物制药能力和技术赋能平台。公司为全球生物制药公司和生物技术公司提供全方位的端到端研发服务，帮助任何人、任何公司发现、开发及生产生物药，实现从概念到商业化生产的全过程，加速全球生物药研发进程，降低研发成本，造福病患。截至2021年12月31日，在药明生物平台上研发的综合项目达334个，包括169个处于临床前研究阶段，135个在临床早期（I期，II期）阶段，28个在后期临床（III期）以及2个在商业化生产阶段。预计到2024年后，公司在中国、爱尔兰、美国、德国和新加坡规划的生物制药生产基地合计产能将达到43万升，这将有力确保公司通过健全强大的全球供应链网络为客户提供符合全球质量标准的生物药。如需更多信息，请浏览：www.wuxibiologics.com。

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