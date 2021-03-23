顾家家居为向往而ZAO！ZAO出近5千万的共鸣

杭州2021年3月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 你向往的生活是什么样的？你将如何打造它？2021年3月22日，顾家家居2021超级品牌日启动会现场，奇葩说四强小鹿、冉高鸣携手顾家家居，围绕“为向往而ZAO”的话题，以别开生面的形式，展开了一场有关于中国当下年轻人生活方式的分享、吐槽与讨论，并通过抖音、微信视频号、天猫直播间等多个平台吸引众多观众参与，其中抖音直播曝光达2000多万。同时，微博话题品牌曝光也达到2600多万，“为向往而ZAO”话题引发着人们对于生活的思考，也拉开了顾家家居新一年度超级品牌日的序幕。

奇葩天团加盟“顾家生活方式观察员”

“五官不够，家具来凑！”

“既然北京KTV这么贵，不如把自己家打造成KTV。”

伴随着奇葩说四强选手 — 小鹿和冉高鸣各自率领“奇葩”达人队友金句迭出的吐槽，在顾家家居2021超级品牌日的启动会现场，掌声和笑声不断，顾家家居各官方直播平台也被热情的观众用弹幕纷纷刷屏。2021年顾家家居给出“超级品牌日”一种全新的打开方式，品牌年轻化营销引发热议，再度出圈。

小鹿、冉高鸣此次亮相的身份不同以往，他们身上还寄托了顾家家居走到用户生活中去、发现更多元化的生活的期许。两位明星嘉宾以其各异的生活阅历和家居装修经验，与直播间网友们热情分享了各自生活的哲学，精彩的分享充分证明了他们对于美好生活的思考和勇敢尝试的态度。

在直播活动中，顾家家居副总裁刘宏分别授予了小鹿、冉高鸣“顾家生活方式观察员”受聘证书，以及荣誉员工工牌。以本次启动会为始，他们将和傅首尔一起组成奇葩星球三强“顾家明星生活方式观察员”，与顾家家居一起探索、发现国人生活方式的变化和更多美好的可能，为营造美好家居生活提供更多思考与灵感。

“年轻人的生活方式在变，家居环境也在变，顾家家居一直在关注，所以提出了生活方式新价值，希望与用户一起去探索向往生活的种种可能。所以我们不断挖掘和寻找符合品牌形象的明星生活方式观察员，从多种人群的角度去切入生活，了解生活的更多维度和剖面。”刘宏表示，未来顾家家居会寻觅深藏民间的更多生活观察员，以了解广泛用户多元化、个性化的需求。

关注国人生活方式，顾家生活方式研究院成立

寻找“顾家生活方式观察员”的同时，顾家家居在启动会现场首次宣告“顾家生活方式研究院”正式成立。年轻人想要的生活到底是什么样的？在一段街采视频中，呈现了五花八门的答案：有人想住上自己设计的房子，有人想跟猫狗宠物住在一起，也有人想有一个舒适自由的生活环境……通过发现、探究中国家庭及当下年轻群体各式生活方式，洞察国人的生活发展趋势，根据用户需求创造出更多理想的生活场景，以助力用户拥有“向往的生活”，这便是顾家生活方式研究院成立的初衷。

日本都市生活方式研究所创始人土谷贞雄也深度参与了此次项目，作为无印良品“生活良品研究所”顾问的他，对于本次与顾家家居、网易家居三方联合推动的生活方式研究项目的价值给予了高度肯定。通过现场视频连线，他表示，“在生活环境快速转变的背景之下，我们关注当下中国人的生活方式发生了哪些变化？我们不仅观察海外生活方式对于中国人的影响，也会投入更多的精力，将焦点放在寻找体现中国传统文化与风俗习惯、符合中国人向往的生活方式之上。”

随着顾家生活研究院的成立和相关项目的有序推进，顾家也将首次发行生活观察币。未来，用户进入顾家会员俱乐部系统，分享真实的用户体验至社区即可赢取“生活观察币”激励，用以兑换向往的生活好物。

系列新品“消失的一小时”助力打ZAO向往生活

结合消费者的生活方式与当下家居设计流行趋势，顾家家居在超级品牌日顺势推出了三大系列新品 — Less Sofa（维纳斯带）、雪国朝圣及敬畏自然。以美学设计的语言，顾家通过不断的思考、创新，一直维持着与用户关于人、自然与家居之间关系的探讨和对话，并从产品造型、色彩、材质设计等不同角度来诠释对美好生活的全新理解。系列新品以“消失的一小时”为概念，通过艺术创意视频发布 — 当生活被紧张不安的情绪裹挟，家成为了最后的避风港，每个回到家的人都应从嘈杂抽离，让舒适的家居产品带领你，消失一小时，回到美好的灵魂自由地。

顾家布艺新品Less Sofa（维纳斯带）采用树脂玻璃等多元化材质，突出沙发框架的半透明光泽感，柔和的橙蓝渐变色流动在方正几何图形中，模糊了虚拟与现实之间的界限。新材质与渐变色也让产品更为通透大气，灵动的撞色、细腻的纹理，让舒适感加倍的同时也让生活如同云霞般灿烂。

雪国朝圣系列则采用经典白色，在简约中呈现廓形摩登新意。扶手展开如雪鹰的羽翼，通过切角探索出与坐垫默契呼应。扶手处灯带的设计，让白色化身朦胧月光，让人心生宁静如梦幻般悬浮。

敬畏自然系列打破了常规沙发对空间及功能的局限，将家用、办公及室内外空间相结合，包含居家休息、会客洽谈等功能，旋转沙发、单人休闲椅和书桌等均可根据需求排列出全能空间，随心随意便能营造出向往的生活空间。

拥抱变化，为向往而ZAO！

“我们为向往而生，也为向往而ZAO！生活需要不断尝试和焕新，不断折腾，才能实现心中向往！”刘宏在启动会上如是说。2021年的春天，对新状态的迎接和向往是国民的主旋律，或许，是时候去尝试改变那一成不变的生活了。

顾家家居为向往而ZAO！ZAO出近5千万的共鸣 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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