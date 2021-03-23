在深圳，看见大鲸跃起的浪潮

北京2021年3月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 鲸群，于暗涌中游动，每次跃出水面的呼吸起伏是席卷而来的汹涌与巨变。在工业互联网的海域里，也有这样一群有潜力引领行业巨变的“鲸群”，浪潮云洲作为“工业互联网+智能制造”引领者，带领产业生态乘风破浪。

3月19日，虎嗅大鲸榜工业互联网企业大会在深圳举办，大会聚焦工业互联网领域，邀请国内政产学研专家，分享企业成功服务案例和行业价值干货，创新行业发展思维，浪潮工业互联网副总经理赵文慧受邀出席大会并发表主题演讲。

赵文慧在《工业互联网平台赋能企业高质量发展》主题演讲中，围绕浪潮云洲工业互联网在对当下基础设施建设和制造业智能化转型所起到的重要作用、数字工业经济对工业互联网发展的新需求进行主题分享。他表示，当前工业互联网整体包含工业数字化、数字工业化与数据智能三个部分。工业数字化包括自动化改造、信息化升级与数字化整合三类；数字工业化强调产业链控制力、协同力整体提升，推动产业集群发展；数据智能强调AI在加快制造业生产方式和企业形态根本性变革中的推动作用，主要分为质量优化提升与延伸增值服务两大类。

新近发布的“十四五”规划和2035年远景目标纲要中多次提到要发展工业互联网，支持产业共性基础技术研发，推动制造业优化升级，加快数字化发展，加强质量基础设施建设，打造自主可控的标识解析体系、标准体系、安全管理体系，加强工业软件研发应用，培育形成具有国际影响力的工业互联网平台，推进“工业互联网+智能制造”产业生态……赵文慧在接受虎嗅网采访时表示，“工业互联网经过近年来的大力发展，可以看到，其定义越来越明确，道路越来越清晰，落地越来越务实。这也给工业互联网新一轮的发展提出了明确的要求和实施路径。”

浪潮工业互联网以产业互联为核心，以标识解析为抓手，以云计算、大数据、区块链、5G等新兴技术为支撑，构建工业大数据服务体系，通过标准化引领，推进产业数字化，产业能力汇集，产业服务能力开放，实现企业高质量发展和融合创新。

2020年，浪潮云洲工业互联网平台升级为云洲2.0，已为装备制造、机械制造、制药、化工、服装、快消品、粮食、煤炭、造纸、农用机械十大行业赋能。在云计算、大数据、区块链与工业互联网融合应用上走在全国前列，连续三年入选国家级工业互联网双跨平台序列。

下一步，浪潮云洲工业互联网平台将定位工业互联网基础设施建设商（平台）和制造业智能化转型综合服务商；聚焦6+N行业领域，以工业互联网基础设施建设和工业智能化改造为主攻方向，依托标识解析（QID）、标准体系、工业数据安全、确定性网络等核心共性技术能力，基于云洲工业互联网平台发展服务性制造新模式，面向中小微企业提供创新和专业化的公共服务，面向制造业智能化转型提供全云化、全场景、一体化融合的工业解决方案和工业智能设备，建设“工业互联网+智能制造”产业生态，打造世界级工业互联网平台。

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“工业互联网+智能制造”引领者 — 浪潮云洲带领产业生态乘风破浪 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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