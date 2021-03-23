极飞科技发布行业首份企业社会责任报告

农业科技聚力生态可持续发展

北京2021年3月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 3月17日，《极飞科技企业社会责任报告2020》（以下简称“报告”）正式发布，这也是中国农业科技领域的首份企业社会责任报告，由清华大学全球可持续发展研究院、商务部主管的《可持续发展经济导刊》担任指导单位。在这份报告中，极飞科技阐述了其以“提升全球农业生产效率”为使命，从引领农业产业变革、推动农村社区发展、减缓气候变化、应对疫情危机等多个方面落实联合国可持续发展目标（SDGs）的相关举措和关键成果。



极飞科技企业社会责任报告发布会现场

作为一家世界领先的智慧农业科技公司，极飞所专注的不仅仅是在全球范围内通过产品技术变革提升农业生产效率，同时也致力于“极聚力量”，将生态保护融入其发展基因。为应对气候变暖和推动生物多样性保护，极飞将智能精准的无人化技术引入农村地区，除了减少农业生产过程中的水资源消耗和农药使用，还降低了农业设备使用过程中的碳排放。

农田作业绿色环保：更少的消耗，更大的发展

随着《巴黎协定》正式生效，包括中国在内的缔约方正积极落实减少碳排放的责任；提高资源使用效率、降低能源消耗，成为各行各业的发展目标。同时，减少环境污染，改善生态环境，确保可持续发展也是全中国、乃至全世界关注的重点。

在农业各相关领域，一方面，传统中大型农业机械依靠汽油、柴油等不可再生能源的方式产生了大量碳排放，是加剧全球气候变暖的重要因素之一；另一方面，在面对作物分布不均、长势不一的农田，传统“雨露均沾型”的喷洒农药方式容易导致过量的农药喷洒和水资源消耗，造成了严重的资源浪费和土壤污染。



操作人员为极飞农业无人机更换电池

为此，极飞利用无人机、无人车等电动智慧农业设备代替传统燃油农机，截至2020年12月末，已帮助农业生产者降低7454万加仑的燃油消耗。报告显示，这个数字意味着减少了碳排放量76万吨，相当于让47万辆小轿车停驶一年，也相当于种植了1032万棵树，助力实现农田作业的绿色环保。

与此同时，极飞还研发出农业人工智能大脑，能够基于农田高清地图，准确感知作物生长状态、识别目标区域并计算施用药量，为病虫草害防治提供个性化、精细化的管理“处方”。借助极飞的精准变量喷洒技术，用户由此做到了“哪里需要治哪里”，在农田植保环节中减少了45363吨农药使用，不仅避免了农药滥用对土壤造成的污染，也降低了农民的粮食种植成本。此外，该技术解决方案累计节省了1539万吨水资源，水用量可供20万居民使用一年，让粮食生产以更小的资源消耗获得了更好的效益。



极飞R150农业无人车为火龙果园提供精准喷洒服务

维护物种生息繁衍，让大地因科技重现生机

生态系统的物种丰富度是人类社会赖以生存和可持续发展的基础。报告的“极聚力量”篇章聚焦森林大火、土地荒漠化、授粉动物数量下降等环境危机，讲述了极飞如何以安全高效的技术解决方案，提高植被恢复效率，帮助生物种群繁衍。

报告指出，近年来，随着人类活动和气候变化的影响，全球范围内生物多样性锐减的问题日益严重，采取保护措施刻不容缓。在澳大利亚，始于2019年9月的大规模山火摧毁了2000万公顷的土地，超过10亿动物葬身无情的火海，给澳洲带来了前所未有的气候变化和生物多样性危机。特别是火山侵袭重灾区之一的澳大利亚科布里科湖野生动植物保护区，涵养生态的森林湿地遭受毁灭性损害，植被难以自然再生，许多动植物由于失去栖息地而濒临灭绝，亟待人工干预来加速其修复。在此背景下，极飞充分发挥技术优势，将其智能农业设备和精准播撒技术创新性地应用于生态保护领域。



被林火侵袭后的科布里科湖区

2020年4月，在澳洲首个通过无人机大面积恢复山林的生态项目中，极飞部署多架农业无人机，以安全高效、无干扰的方式在科布里科湖区空中精准播撒草籽。由于该区域存在大量泥炭沼泽、极易燃烧，传统人工或地面器械难以进入运行。而极飞的无人机草籽播撒方案，能够有效避免机器与泥炭沼泽接触，既保障了运行过程的安全性，也实现了更低的成本投入，为近年来山火频发的澳大利亚生态系统修复提升了“加速度”。

在四川阿坝州红原县的若尔盖草原，由于过度放牧和气候变化，这片全世界最大的高海拔湿地草原近年来沙化逐渐严重，丰富的物产和繁多的动植物种类都在日渐减少，当地牧民的经济收入深受影响。了解到情况后，极飞联合红原县政府将无人机遥感与人工智能技术引进当地，识别出草原上长势薄弱的区域并自动生成“AI处方图”，由此在海拔3600米高原上开展了万亩草场恢复行动。



在四川若尔盖草原播撒草籽

报告表示，极飞利用无人化设备有效克服了传统草原补播作业的三大难题 — 人工检查难度高、补播效率低、草籽撒播不均匀。面对高原低压与强风的极端挑战，极飞农业无人机根据处方图进行全自主、高效精准的草籽播撒，不仅令播种更均匀，补播效益更是人工的50倍。这为湿地保护与建设技术的推广积累了宝贵经验，在高海拔草原播种下新希望。

极飞的技术和理念正成为航向绿色和低碳未来的强大引擎，让生态保护与农业发展和谐共生。在报告的开篇致辞中，极飞科技联合创始人龚槚钦表示：“随着极飞在智慧农业领域日趋完善的技术和产品体系，我们的创业理想也在一一实现；2020年，中国已经有6万多个农村用上了我们的精准施药技术，全球每天约有800万亩次的农田服务因为极飞而变得更加放心和规范。极飞正在推动一场重大的技术变革，它发生在农村，但终将影响每一个人。”

下载并查阅《极飞科技企业社会责任报告2020》完整版：

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极飞科技发布行业首份企业社会责任报告 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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