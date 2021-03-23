春华秋实七十载 奋楫扬帆新征程 — 2021年万众期待的五金展来了

北京2021年3月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2020年新冠肺炎疫情肆虐全球，全球众多展会延期举办或取消，中国国际五金博览会不负行业期待成为2020年中国及全球首个举办的大型五金展会。在疫情常态化防控时期，为恢复五金行业生产经营秩序、提振企业信心、弥补因疫情造成的损失等方面发挥了积极作用。

由中国五金交电化工商业协会主办、北京金益友联展览公司承办的第三十五届中国国际五金博览会将于2021年6月23-25日在国家会展中心（上海）举办。



第三十五届中国国际五金博览会展馆分布图

一、融入新发展格局，抓住新发展机遇。

尽管2020年中国经济受新冠肺炎疫情影响增长缓慢但是仍实现同比增长2.3%的成绩，是全球主要经济体中唯一实现正增长的国家。2021年中国经济预期增长目标设定为6%以上，将继续以扩大内需为战略基点，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。中国五金行业景气指数有望提升，高质量发展步伐将加快，但大宗原材料价格持续快速上涨也将加剧市场优胜劣汰步伐。五金企业要积极融入新发展格局，及时掌握行业发展动向，做出正确战略调整，通过创新驱动，激发内在活力，实现传统五金产业、模式和内部治理结构的转型升级，不断增强核心竞争力，使企业迈入可持续发展的健康之路。在此形势下，很多五金企业对参加行业展会更加慎重和挑剔，中国国际五金博览会作为国内最大、最具人气的展会之一，成为越来越多企业参展的首选，并加大对展会的宣传投入力度，抢占行业发展先机。



2020年第三十四届中国国际五金博览会现场图片

二、风雨兼程七十载，砥砺奋进谱新篇。

2021年恰逢中国五金交电化工商业协会主办的五金会创办七十周年及更名中国国际五金博览会二十周年。五金会七十年的风雨历程，见证了中国五金行业的发展与变化。

中国国际五金博览会的前身为始于1952年的全国五金商品订货会、全国五金商品交易会，从2001年开始，展会同时启用中国国际五金博览会名称，标志着“中国五金第一展”领先地位的确立。2004年定点上海举办，2012年，中国国际五金博览会展览总面积达到116,000平方米，展位总数达6000个，成为亚洲规模最大、影响力最广的国际五金展会。2015年，第二十七届中国国际五金博览会移师国家会展中心（上海）举办，展览总面积达到160,000平方米，展位总数近8000个，参展企业近3000家，参会人员预计6万余人次，中国国际五金博览会成为名副其实的全球五金第一展，连续多年入选世界百强商展排行榜。

中国国际五金博览会将秉承七十年的历史积淀，激扬二十年砥砺奋进精神，为纾五金企业之困、探五金行业之路、燃中国五金之光，履行行业责任，发挥积极作用。



早期中国国际五金博览会照片

三、创新办展模式，线上线下协同发展

自从新冠肺炎疫情以来，线上线下协同发展成为各行各业的发展共识。创新展会服务模式是党中央、国务院的重大部署，是在新冠肺炎疫情防控常态化条件下推动行业加快恢复和发展的重要举措。为此，商务部发文明确“促进线上线下办展融合发展”。中国国际五金博览会主承办单位根据五金行业特点和本展会特点，积极探索适合的线上展会模式，做好线下展会的补充剂、增强剂，为参展企业、采购企业提供更便捷、更个性化的服务。

第三十五届中国国际五金博览会适时推出中国国际五金博览会线上平台–五金云展会，通过线下与线上融合，双线驱动，赋能线下展会。五金云展会共设“首页”、“展品”、“资讯”、“参展商”、“消息提醒”、“我的”六大模块，具有实时营销、多维展现、精准推流、智能匹配等功能特征，将为参展企业和采购企业带来更好的展会体验。



五金云展会

四、发挥平台功能，强化服务理念

中国国际五金博览会七十年的发展与壮大，得益于改革开放发展环境，顺应了五金产业发展趋势，抓住了展会市场化转型契机，也与广大参展商与经销商的认可与信赖、各兄弟行业商协会及合作伙伴的支持与帮助密不可分。作为五金博览会主承办单位，北京金益友联展览公司始终怀着感恩之心、坚持初心、秉承使命、开拓创新，为行业搭建服务型、专业化、多功能平台，以优质服务和良好的参展效果回馈企业对我们的信任和期望。

为参展企业和参会观众提供便利细致服务一直是中国国际五金博览会主承办单位的办展理念。博览会长期为展商提供展馆至展位的展品免费运输、免费的展商在线宣传平台等。每届展会都组织细致的专业观众邀约工作，让有需求的参展企业和有质量的采购企业在五金博览会的平台上收获更多的商机。



中国国际五金博览会微信公众号宣传平台

2021年6月23-25日，第三十五届中国国际五金博览会向您发出诚挚邀请，在国家会展中心（上海）等您。五金行业同仁可以一起了解探讨行业前沿动态风向、领略科技产品的独特魅力、交流产品采购心得、寻找商务合作机会。

温馨提示：

供稿：中国五金交电化工商业协会、北京金益友联展览有限公司

春华秋实七十载 奋楫扬帆新征程 — 2021年万众期待的五金展来了 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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