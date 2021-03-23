上海2021年3月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年春节前夕，在严峻的疫情防控形势下，全国高校学生们均响应国家“就地过年”的倡议，支持并配合寒假疫情防控工作，选择留校过新年。illombo怡兰葆关注到了这项防疫政策，希望留校大学生群体在积极遵守政府防疫的要求，确保健康安全的前提下，也能丰富假期生活，特别为他们组织了“寒假也出彩”免费申领水性指彩的公益活动，向留校学生们致以温暖与关怀，陪伴他们度过一个健康而充实的特殊假期。

免费申领正装礼品，传递温暖关怀

illombo怡兰葆发起“寒假也出彩”公益活动，向在沪大学生群体赠送一万份15ml正装指彩礼品，并包邮送至他们手中，以示新春祝福。学生们只需填报申领信息，即可免费领取一份环保水性指彩。活动一经发起便引起强烈反响，除了在沪大学生群体外，其他地区的品牌粉丝与广大美甲爱好者们都希望能参与本次申领活动。为了让更多人能感受到品牌的挚诚心意，品牌额外扩大派发规模，向社会大众传递爱与真情。

活动参与者收到illombo怡兰葆水性指彩正装礼品之后，自发在社交媒体平台上分享使用心得，给予品牌产品充分肯定。部分参与者表示，感谢品牌方关注留校过年的学生，免费提供环保甲油，品牌方贴心的举动，让大家度过一个温馨美好的春节。通过此次公益活动，illombo怡兰葆希望在后疫情时代，人们能追求美与健康并存的生活方式，绽放自信光芒。



真实用户返图



真实用户返图

践行“极致安全”的产品理念，引领健康美学

“寒假也出彩”公益活动彰显illombo怡兰葆守护年轻“探索家”们的初心，更展现品牌在时代大背景下对当代青年成长的关注及为传播健康生活方式贡献的诚挚心意。秉承“极致安全”的理念，illombo怡兰葆始终坚持生产食品接触级安全产品，并不断进行创新升级迭代。甲油采用食品接触级高端用料，质地轻薄无味，不含任何有害人体健康的重金属物质，均通过严苛检测认证，以优秀品质贯彻品牌价值。

基于环保概念，品牌的产品瓶身选用可回收材料。其简约百搭的设计风格不仅符合现代潮流审美，还将甲油的缤纷色泽衬托得恰到好处，兼顾高性能与高颜值。产品特制的大广角圆弧局形刷头，契合人体工学设计，贴合甲床形状，易涂易上色，避免出现甲油误粘指尖肌肤的情况。

作为融合西方美学的中国美妆领导品牌，illombo怡兰葆的成长离不开从新世代年轻“探索家”们身上得到的创新灵感。品牌将与他们携手前行，共同探索自信真我，挖掘每个人独一无二的美学潜能。全国首家illombo怡兰葆线下品牌体验店将于2021年5月开业，届时“探索家”们可亲临体验店现场自由尝试，寻找更多适合自己的产品。

未来，illombo怡兰葆还将继续顺应人们的健康诉求，研发更多环保安全的优质产品，在关注品牌发展的同时，尽己所能守护当代青年成长，引领年轻“探索家”们寻求自信真我。

illombo怡兰葆寒假也出彩：从公益出发，与当代青年携手前行 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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