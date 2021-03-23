酒店 篇六十八：厦门七尚酒店│探索大隐隐于市的奢华都市桃源 关于厦门的很多记忆，来源于海。海风里的微微咸味，穿过青翠的树林，在每一处城市的大街小巷里的，留下清新而又让人向往的味道。海滩边肆意奔跑的情侣，五缘湾的落日带来的澄黄色天际，渲染出漫天灿烂的温柔感，这些无疑是厦门，这座城市给予旅人美好城市片段。 每次来到厦门，in姐总习惯住在接近繁华市中心的地方，而这次，in姐则选择了厦门七尚酒店，位于厦门的新贵地段五缘湾，来到这里仿佛拥有了一个避世的好角落，没有太多尘世喧嚣的打扰，坐落在厦门岛东北部的它，给予旅人一片清新的乌托邦，让你从入住之后，便开始一趟美学之旅。而这一趟旅程想用惊喜来形容。 曲径通幽中的别具一格 不得不说，在in姐住过那么多的酒店之中，七尚的建筑风格和设计是让人记忆非常深刻的。建筑设计由澳大利亚的Johannes Hartfuss负责，园林设计由巴厘岛的Karl主刀，没有华丽浮夸的装潢，融入城市文化与园林式风格的独特设计，让整座七尚酒店富有雅致的简约感和避世的休闲气息，让人一下子便被吸引过去。 酒店入口采用了悠长的长廊车道，与其他传统酒店不同，两侧苍翠的竹林和高雅的灰色石砖…