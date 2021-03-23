旅行 篇二百：金陵一梦∣寻觅南京春日小众情怀_国内度假_什么值得买

旅行 篇二百：金陵一梦∣寻觅南京春日小众情怀 2021-03-23 22:11:50 0点赞 5收藏 0评论 春江水暖的三月天，烟雨江南在春风细雨里，迎来了属于它的群花嫣然。金陵城在褪去 万代 千秋后，留下了细腻如絮的柔情芳华，化作一阵阵群花带来的芳香，在春风拂过的枝头，留下了属于南京的人生值得。in姐便选择在这烟花三月里，来到金陵，做一场花开暖阳里的似水年华梦。 ﻿ 古鸡鸣寺 Nanjing 南京人常说，“千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风。” ﻿ 在南朝四百八十寺中，历代名人尤爱古鸡鸣寺，这里藏着千秋里岁月沉淀的年华底蕴，古时留下的佛像雕刻，述说着隽永流长的千古真谛。古鸡鸣寺是金陵城的守护者，赤黄色的墙楼里，佛香和灯烛在静谧的寺庙中守候，虔诚的诵经声带来的心灵的洗涤，大概就是古鸡鸣寺对世人最好的祝愿。 而古鸡鸣寺外的樱花，就像二月春风一般，剪开了三月的柔情，化进心间，在蜿蜒的小道两旁，尽情地绽放着。茂盛的樱花树粉红如云彩，微风吹拂过樱花大道，带着春天里盎然的自在，和不远处黄色的古鸡鸣寺交相辉映，仿佛唱起一首好诗，“小园新种红樱树，闲绕花枝便当游。” 📍地址：江苏省南京市玄武区鸡鸣寺路…