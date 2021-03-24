清明五一车票机票预订火爆！“补偿式返乡”要来？疫情携程五一

原标题：清明五一车票机票预订火爆！“补偿式返乡”要来？ 中新网客户端北京3月24日电（记者 李金磊）随着天气转暖、政策放宽，“就地过年”积压的探亲、出游需求，有望在即将到来的清明和“五一”假期得到释放。 多家在线旅游平台数据显示，清明节和“五一”假期旅游产品预订火爆，机票预订量均超2019年同期，机票价格也迎来反弹，部分热门航线票价涨幅超过两位数。 图为三亚大东海旅游景区的沙滩吸引了许多游客前来游玩，享受阳光沙滩。 骆云飞 摄 防疫形势良好，出行政策放宽 当前，国内疫情防控总体保持良好态势，国家卫生健康委21日表示，国内低风险地区持健康通行“绿码”，在测温正常且做好个人防护的前提下可有序出行，各地不得擅自加码。 一些政策限制也放宽。文化和旅游部近日发布通知，明确疫情低风险地区对剧院等演出场所、上网服务场所、娱乐场所接待消费者人数比例不再做统一限制，由各省（区、市）党委、政府根据当地疫情防控形势自行掌握。 文化和旅游部还公布《旅游景区恢复开放疫情防控措施指南（2021年3月修订版）》，旅游景区游客接待上限由各省（区、市）党委、政府根据当地疫情防控形势确定，不搞“一刀切”。记者注意到，在新…