巩固“国卫”成果 共建美丽城区——潼南区组织开展国家卫生城区“五小行业”整治启动会-健康热点-华龙网

巩固“国卫”成果 共建美丽城区——潼南区组织开展国家卫生城区“五小行业”整治启动会 2021-03-24 06:30:00 来源： 华龙网-新重庆客户端3月24日6时讯 为巩固“国家卫生城区”成果，进一步营造卫生整洁、美丽宜居的靓丽家园，3月 19 日，潼南区卫生健康综合行政执法支队组织开展城区“旅馆、理发店、美容店、足浴店、歌城”等小型公共场所经营行业专项整治工作部署及培训会。支队公共场所卫生执法大队全体人员、城区街道片区卫生责任人员参加会议。 会议主要对上述行业卫生许可证、健康证、卫生检测办理及公示，卫生档案建立，卫生规范、标准、制度及控烟工作等相关要求做了详细的讲解培训。对参会人员提出的疑难问题进行了解答。 培训结束后，卫生执法人员和城区街道片区卫生责任人员将对划分的12个城区小片区的所有公共场所经营单位开展“挂图作战，逐户销号”的拉网式卫生监督检查整治，促使其达到卫生管理要求，以实际行动助推潼南顺利通过“国家卫生城区”复审验收。 副支队长欧新对整治工作的时间节点、方法步骤、任务分工、疫情防控、工作纪律等作了强调和要求。（重庆市潼南区卫生健康综合行政执法支队供稿） 亲爱的用户，“…