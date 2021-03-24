打造“旅游+交通”新场景 全国首趟熊猫专列从成都发车啦！

3月24日上午9点，伴随清脆而悠长的火车汽笛声响起，全国首趟“熊猫”主题旅游列车（以下简称“熊猫专列”）从成都北站缓缓开出，沿着成昆铁路，驶向目的地峨眉站。 据悉，熊猫专列由中国铁路成都局集团有限公司全面升级打造，列车车身采用整体涂装，全列整体内外装饰均按照 “熊猫”主题元素统一设计。全列共12辆编组，由1辆“熊猫悦府”（特级软卧）、2辆“熊猫雅舍”（高级软卧）、5辆“熊猫归阁”（高级硬卧）、1辆“熊猫餐厅”（餐车）、1辆“熊猫乐园”(多功能娱乐车)和1辆宿营车、1辆发电车组成，定员252席。 在硬件设备上，熊猫专列较普通旅游列车增设了安全智能电子锁具、智能服务系统、观景长桌、影音娱乐、USB充电装置、恒温淋浴系统等人性化服务设施。在列车服务上，熊猫专列全面推行了“点对点，个性化”定制服务，除提供日常列车乘务外，还引进了星级宾馆“黄金管家”服务模式，专门配备“熊猫管家”，实现了工作人员固定车厢和全列流动相结合的全方位服务。为满足旅游团队出行个性化需求，熊猫专列还可提供下午茶会、主题歌会、鸡尾酒会等定制服务。 近年来，四川省文化和旅游厅深入推动文化旅游与各行业、各领域广泛融合，推进“文…