新型高速微流控筛查平台可全面提供与循环肿瘤细胞和细胞簇相关的信息

美国帕洛阿尔托2021年3月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 精准医学公司路胜(Lucence)今日宣布与日本早稻田大学建立合作伙伴关系，共同开发用于早期癌症检测的新型高速液体活检激光成像平台。该技术可在血液样本中捕获上千个高分辨率的循环肿瘤细胞和细胞簇成像，潜在应用于癌症的早期检测和疾病监测。路胜计划从CLIA权威认证的硅谷实验室逐步推进该液体活检平台的商业化。

路胜的创始人、总裁兼医务总监陈民汉医生表示：“超过50%的癌症被确诊时已经是晚期了，此时治疗选择有限。早期癌症检测对于降低癌症的死亡率至关重要。我们很高兴能够将我们在循环肿瘤血管细胞簇中的发现与早稻田大学的专业工程技术相结合，构建一个早期癌症检测技术平台。”

早稻田大学的Kenji Yasuda教授说：“常规的生物标志物鉴定循环肿瘤细胞通常会导致检测结果出现假阴性。此项合作的最终产品可作为简易使用的诊断平台，实现全自动快速检测液体活检中循环肿瘤细胞和细胞簇。”

在2016年，陈民汉医生在新加坡科技研究局（A * STAR）任职期间，带头发现了具有里程碑意义的循环肿瘤血管细胞簇1。而且在多种肿瘤类型中均观察到这种细胞簇，其可以作为早期癌症检测的独特生物标志物。通过与早稻田大学合作开发高速微流控成像平台2，路胜将依托专有的深度学习算法分析循环肿瘤细胞和细胞簇，构建循环细胞图谱，进一步了解癌症。

路胜已经从早稻田大学和新加坡科技研究局获得该技术的独家授权，以促进该诊断平台的开发，实现癌症筛查和监测。

路胜依托专有的扩增子分子水印测序技术LucenceAMPLIMARK 和深度学习算法，自主研发了一系列超灵敏的循环肿瘤DNA液体活检测试。此次于早稻田大学的合作将促进新一代超灵敏癌症筛查检测的开发，用以分析循环肿瘤DNA和细胞，预计该平台将于2022年问世。

1. Cima I, et al. Sci Transl Med. 2016;8(345):345ra89 2. Kim H, et al. PLoS ONE. 2014;9(8):e104372

路胜与早稻田大学建立合作 携手开发癌症早筛集成液体活检平台 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com