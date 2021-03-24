上海2021年3月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年3月23日，在上海虹桥国家会展中心举办的2021年中国家电及消费电子博览会（AWE）上，DEKRA德凯联合中标能效科技（青岛）有限公司（简称CSTS）为海尔三翼鸟智慧阳台项目颁发全球首个符合IECQ国际规范的智能家居Smart Home认证。

三翼鸟是海尔智家旗下的场景品牌，提供阳台、厨房、浴室、全屋空气、全屋用水、视听等智慧家庭全场景解决方案；同时依托智家体验云平台，连接用户、企业、生态方，创造因需而变的个性化方案。作为海尔智慧家庭“新居住”的重要一环，海尔衣联网成功将传统家装家居升级成主动智能的智慧空间场景，其中智慧阳台将洗衣机、干衣机、阳台柜等产品实现了智能互联、主动服务。

DEKRA德凯亚太区高级副总裁Gerhard Luebken先生在海尔智家官方直播间对三翼鸟智慧阳台项目获得首张证书表示祝贺，并为其颁发相关证书。DEKRA德凯广州及合肥总经理池宏伟先生，中标能效科技（青岛）有限公司总经理张佳峥先生，共同见证了颁证时刻。

Gerhard Luebken先生表示道：“DEKRA德凯作为全球领先的认证机构，在互联互通及网络安全领域有着丰富的经验，并在国际上主导了多个无线及家电测试标准的制定。此次首次联合中国标准化研究院-中标能效建立了国际物联网智能评测联合实验室，根据DEKRA K182及IECQ标准模拟真实智能家居环境下的用户体验，开展互操作性、信号共存性、语音识别、用户体验、无线连接性能多维度的综合性检测，从而有效确保家居产品智能体验。”

基于K182标准的Smart Home DEKRA Seal认证：

DEKRA德凯致力于保障智能家居和智慧器件安全，与客户共同应对智能产品发展所带来的机遇与挑战，为客户提供全方位一站式解决方案，从而构建世界互联的桥梁。在Smart Home服务中，DEKRA德凯使用了其自主开发的工具 — TACS4系统，为智能家居检测提供自动化测试平台。通过认证的产品将获得DEKRA Seal认证证书，并通过模拟真实场景下的用户体验，根据物联网KPI评估产品的智能认证等级。

关于IECQ认证：

IECQ认证是国际电工委员会电子元器件质量评定体系的简称，是全世界对电子器件（包括电子元件以及相关材料和智能组件）进行的唯一认证，其中智能组件包括智能无线通信模组、智能屏、智能遥控器、智能摄像头和智能传感器等物联网智能家电。长期以来，DEKRA德凯在IECQ委员会中发挥着重要作用，推动IECQ认证在智能组件领域的全球影响力，从而促进行业发展。

DEKRA德凯在AWE2021为海尔颁发全球首个符合IECQ的智能家居认证 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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