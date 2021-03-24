利用先进动作捕捉技术完成的表演影片正式公开

东京2021年3月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 日本知名经纪公司“STARDUST PROMOTION 星辰传播”旗下偶像女团“霸天少女队”，将于2021年3月24日（星期三），正式公开以容积撷取技术[1]拍摄的影片“Canon × 霸天少女队 OiSa Volumetric Video ver. 高科技虚拟演出”。＜https://youtu.be/Fw9PNMvzbSU＞本影片是由佳能（Canon）川崎事业所自2020年7月成立的“Volumetric Video Studio – 川崎”摄制，由摄影同时同步运算出高解析度3D空间，将佳能公司的容积撷取录像技术、日本知名的大众偶像文化，与日本传统艺能的能乐堂舞台“3DCG模组”加以融合。将能够体会日本传统之美的能乐堂舞台建构成数位模组，通过在数位空间中能自由自在变换视角的先进技术，让人们能够享受偶像歌舞表演的影片。

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本次的“Canon × 霸天少女队 OiSa Volumetric Video ver. 高科技虚拟演出”，是将最尖端的日本流行文化向全世界展现之概念而制作完成。受到疫情影响无法自由旅行的情况下，人们开始在网路上追求全新体验，通过容积撷取录像技术，挑战了在数位空间中日本流行文化的全新可能性。本影片以同时录制的无数自由视角影像，通过视角切换加强画面动感，完成了全新虚拟体验。

“霸天少女队”于2020年公开的音乐MV视频“OiSa”，以日本妖怪栖息的异空间为主题获得好评，不可思议的日式世界观也吸引了全球的观众欣赏。本次以容积撷取录像技术拍摄而成的霸天少女队表演，加上能乐堂的3DCG模组，在数位空间里重现了“OiSa”的世界观。将日本的传统艺能与日本独有的偶像文化加以融合，希望能让其他国家的观众也能享受其中。在YouTube上，可以选择日文，英文，西班牙文，中文（繁体字、简体字）字幕。本次摄影同时也挑战了高难度的多人同时舞蹈演出。偶像女团特有的发型、服装、从全身到指尖的纤细动作，将5人份的表演同时建模，是前所未有的尝试。为了能让大家更加体会虚拟与实体的融合过程，本次也将同时公开幕后花絮影片，敬请欣赏以最新技术完成的制作过程：

Canon × 霸天少女队 OiSa Volumetric Video ver. 高科技虚拟演出https://youtu.be/Fw9PNMvzbSU

Canon × 霸天少女队 OiSa Volumetric Video ver. 高科技虚拟演出 – making movie –https://www.youtube.com/watch?v=0QhYOaYlXnQ

霸天少女队 ‘OiSa’ – Music Video – https://www.youtube.com/watch?v=m3w2Lw–G0s

[1] 容积撷取录像，是将录制的影片在3D空间中再次构筑的技术。由100台以上的专用4K摄像机录制的影像在3D空间当中建构资料，因此可以在3D空间自由调整位置及角度输出影片。通过独家的影像处理技术，能够在摄影中同步演算出高画质影片及3D模组。

日本偶像女团“霸天少女队”虚拟空间中的日本传统能乐舞台 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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