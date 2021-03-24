无锡2021年3月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2020年11月30日，丽笙酒店集团旗下丽芮酒店成功签约无锡古运河项目，这是继北京、上海、广州、成都、西安，珠海等之后签约的极具特色的一个项目，可以看出，古都文化与新潮都市的融合为丽芮酒店在华扩张版图中又画上浓墨重彩的一笔。



项目投资人罗总与丽芮酒店开发负责人签约现场合影留念

丽芮酒店选址“太湖明珠，江南盛地”无锡。首先是看中无锡作为历史文化名城的巨大旅游潜力，其次项目所在地无锡古运河是唯一一段纵贯无锡城区的是京杭大运河段，京杭大运河是与万里长城齐名的中国奇观，已有2500多年历史。无锡市和梁溪区都非常重视，计划将古运河景区计划打造为世界级中国运河文化旅游休闲示范区，成为无锡文化旅游名片。

2021年2月20日，项目启动会在无锡古运河景区顺利召开。项目的投资方罗总一直致力于城市配套建设，参与了多个无锡地标项目的建设。罗总认为酒店投资是非常优良的资产配置，而选择丽芮酒店是其投资酒店生意的第一站。在项目启动会现场，罗总谈到他不仅对有历史文化的建筑设计感非常兴趣，更是希望将此项目打造为无锡城市代表性建筑，把古运河文化传承发扬光大，为城市建设贡献一些自己的绵薄之力。

无锡古运河丽芮酒店在建筑设计风格方面融入了古文化中的水袖元素，飘逸灵动但又不失现代感，更有意思的是，从高空看过去是无锡首字母“W”的缩写。不难看出罗总对于酒店风格的设计标准是有极高的标准与情怀的。谈到为什么选择丽芮酒店这个年轻时尚的品牌，罗总表示对“生活方式酒店”这种新鲜事物非常感兴趣，对年轻人的生意也很看好，现在投资就要投资年轻人愿意为止买单的产品。丽芮酒店让罗总感受到了年轻有活力的氛围。更难得的是丽芮不仅继承了丽笙集团长达半个世纪的高端酒店文化底蕴而且拥有锦江集团成熟完善的管理运营体系，丽芮一定会成为无锡最具影响力与辨识度的酒店之一。



建筑外立面设计

2019年底，出生在欧洲的丽芮酒店带着打破传统酒店的精神来到中国市场，定位新潮时髦的高端生活方式酒店品牌，大胆结合前卫与复古的设计风格，红黑撞色也是一般酒店不敢尝试的，鬼马戏谑的艺术、音乐、时尚元素赋予空间玩味生活，表达自我的态度。而服务上回归初心，摒弃冰冷繁杂的规则，强调轻松自在和无拘无束，找到回归本真的空间。



丽芮酒店样板间

古运河段是最具有小桥流水人家江南情调的区域，在如此优质的旅游资源地段，丽芮酒店新颖独创的设计空间与轻松自在的服务方式一定会为客人带来活力焕发的新体验，成为属地文化同欧洲奢华基因跨界融合的优质项目。相信集休息与娱乐的复合型场所丽芮酒店能够为江南古运河旅游度假区的知名度与影响力添砖加瓦，做好休闲、文化、商业的融合发展，以旅游供给品质化为原则，与无锡文化旅游产业共赢共荣。

丽笙集团（Radisson Hotel Group）起源于欧洲，拥有近60年的历史，为全球初代设计酒店的缔造者之一。位于哥本哈根的丽笙豪华皇家酒店（Radisson Collection Royal Hotel,Copenhagen）在设计酒店历史上被称为教父级的作品。2018年底，全球排名第二，亚洲排名第一的锦江国际集团完成了对丽笙酒店集团的收购。丽芮酒店目前已在全球运营并筹建超过60家。

丽芮酒店无锡古运河项目启动：布局文旅名城，打造无锡地标酒店 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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