北京2021年3月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 据厦门日报报道，3月18日，厦门市城市管理行政执法局发布了厦门市2020年度城市管理综合考评工作情况。其中有一项成绩格外亮眼：在科技化、智能化技术手段的加持下，针对城管领域12个细分检测类别，仅4个月便检出问题9429个，准确率高达99.62%。



同方研发视频智能识别技术构建街面视频检测系统

不论是道路积水、垃圾乱丢，还是占道经营、车辆违停……这些取证难、执法难、杜绝难的城管顽疾，如今都很难逃脱“城管机器人”的法眼。

厦门市城市管理行政执法局也正是与同方股份有限公司合作，启用了视频智能识别技术构建街面视频检测系统，对街面秩序进行自动监视，对违法违规行为进行自动检测和判定，并派发处置，从而解决人工巡查人力不足的问题。

运用AI技术攻破城管“死角”，形成城市环境、社会秩序的智能化、智慧化管理闭环，过去在执法过程中常见的“猫鼠游戏”也许再也不会在现代都市街头上演。

如同给城市装上了智慧的大脑，以机器深度学习算法为核心，自适应城市复杂场景，利用现有视频监控资源，实现全自动、全区域、全方位、全天候的非现场、不间断对特殊突发事件的可视、可测、可控，不仅准确率高，速度更可用毫秒来计算。

不仅在城市管理领域，同方人工智能视频识别技术在城市交通方面更加独具慧眼，致力交通强国。

例如在河南，同方就实现了6305公里高速全路网的全覆盖，让全省58个监控中心实现人工智能值守，并且突破了夜间、隧道、雨雪、团雾等极端监视条件限制，交通事件检测精度连续2年多都在98%以上。

目前，四川、江苏、湖北、福建、广西、江西等全国10余个省份的高速、国省干线路网及服务区也都在与同方合作完成AI智能化部署，面向全国百余个监控分中心，已接入7000余路摄像机。

遵循《全国高速公路视频联网监测工作实施方案》和《全国高速公路视频云联网技术要求》，同方正基于参与实施的江苏省视频云上智能分析阶段性成果，积极谋划响应交通部国家路网视频上云分析建设任务。

近年来，同方还加快了人工智能视频识别技术在区域安防领域的探索应用。智能提取人脸、人形、车辆等多类目标，通过人脸人形关联、人车关联、人证关联，多维数据融合，时空研判推演，实现人、车、物全域追踪，网格化精准布控，推动区域安保治理现代化。

同方期待，在不久的将来，越来越多的制造工厂、建筑工地、物流园区、海关口岸、居住社区能插上智慧的翅膀，给人们的生产生活带来更多的快乐体验。

用AI攻破城市管理“死角”，同方获99.62%的准确率高评分 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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