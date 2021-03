“心智+美学+内容 – 欧发打造高鑫零售自有品牌 实现品牌自传播

上海2021年3月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 高鑫零售有限公司以“欧尚”(Auchan) 及“大润发”(RT-Mart) 两大知名品牌,经营大卖场为业务。2018年整合两家公司的营运总部并建立联合营运总部。高鑫零售自有品牌部门自1998年创建以来,一直致力于为“欧尚”(Auchan) 及“大润发”(RT-Mart) 洞察和开发自有品牌,至今已取得业内优异的成绩。

高鑫零售有限公司,作为中国境内知名的大型零售连锁超市,年营业额达1019亿,在中国零售行业占据了重要的先导地位。全国共有481家实体大卖场,覆盖1-5线城市。拥有5000万全渠道线上客户,60万B2B客户。到如今,已建立起为3000个社区团购店,3家中型超,30家社区超市。

2020年10月19日上午,阿里巴巴(09988.HK)发布公告,收购高鑫零售,连同其关联方将持有高鑫约72%的经济权益。至此,高鑫正式加入阿里大家族,阿里也为布局旗下商超零售业务数字化进程,迈出重要一步。

团队领导力

上海欧发管理咨询有限公司(以下简称“欧发”)隶属于高鑫零售,专注于切实有效的品牌咨询与市场传播服务,成为了国内最早的自有品牌开发公司,为欧尚和大润发开发自有品牌提供专业的品牌管理。

朱新力(Lisa Zhu),现任高鑫零售集团自有品牌总经理与上海欧发管理咨询有限公司总经理。

Lisa和她的团队为高鑫零售集团提供全面的自有品牌服务,管理集团旗下10个品牌,年销售收入超过10亿人民币。

Lisa于哈佛商学院完成了颠覆性创新的学习,在加入高鑫零售集团之前,她在业界权威的品牌咨询公司Interbrand、LVMH集团、雀巢公司工作。

作为一位成熟的领导者和新市场创建者,Lisa拥有超过18年的业务发展、品牌创新和团队管理经验。在资源有限的条件下,她能够找到独特的解决方案来完成公司目标,通过颠覆性创新来引领业务可持续增长。

2019年,在欧尚和大润发整合的过程中,精简32个品牌至10个品牌;2020年带领团队优化产品,淘汰了50%的旧品,大幅提高了商品效率,毛利率增长了5%,为公司增加了4000万人民币的利润。

Lisa认为创新是科学和艺术, 是现代消费品和零售企业商业增长的重要途径。

作为一位成熟的领导者和新市场创建者,Lisa带领着团队在资源有限的条件下,她能够找到独特的解决方案来完成公司目标,通过颠覆性创新来引领业务可持续增长。

团队经营业务

团队在服务中一直秉持三要点:客户需求为导向,产品以体验为目标,从设计到体验都具有心智。他们认为好的产品包装设计,可以让产品包装变成产品的推销员、情感沟通者。集团愿景为消费者提供高性价比,创造独具特色的商品,把对待产品创新一样致力于成本创新,为消费者创造更健康的生活方式。

公司管理的主要自有品牌包括:

1.FP大拇指,流量商品。分类最低价,质量保证,回应顾客的基本需求,为顾客带来了物美价廉的产品。

2.RT-Mart,高性价比的商品。极致的性价比,为顾客提供健康,有乐趣,全家可享用的麦制品。性价比高,源源不断地创造麦的丰盛美味。

3.好麦,心智商品。麦制品专家,提供健康,有乐趣,全家可享用的麦制品,性价比高,源源不断创造麦的丰盛美味。

4.荟尚,形象商品。带地理标志或地方特色美食,精于选源之味,给喜爱尝试不同地区美味的人群,寻找故乡的味道,在食品中找到一种家乡的感觉,家乡人的关爱和温暖。

5.优纺,服饰产品。精选优质工厂的科技面料,如莫代尔德绒等产品,开发全家可用的贴身衣服纺织品。

6.钻典,心智商品。引入超一流的进口供应链,选用依云同水源地产品,主要销售进口食品或进口原料,西式口味美食,全球采购,给中国消费者不出国门,就能吃遍世界品牌的便利。

7.Red Bow,专门用来喂养和养宠物的产品,宠物类食品及用品。Red Bow关注宠物舒适和健康,选用人用级别食材,传达对宠物家人般的爱,让顾客和他们的爱宠分享每一天的幸福美好时光。

8.大润发优品,高性价比的商品。通过招投标方式,精选高质量等级和安全标准的高性价比的供应链,用欧式设计,提升消费体验,为顾客创造丰富的百货商品品项。

以上8大品牌,均是上海欧发管理咨询有限公司的主要品牌产品。公司的品类有广度也有深度。这些产品总计有12032个单品,83个品类,681个新品。公司开发这些产品,主要基于消费者与市场需要的调整,找出能够开发商品的优势供应链。然后提供最优商品解决方案满足消费者需求且符合公司的利润达到最大化的标准。

团队主要优势

1.产品是是任何一家公司的核心底蕴

欧发团队为了更好服务自有品牌,他们发挥核心优势,遵循“四高两低”原则开发产品。“四高”即:高颜值,高品质,高毛利,高效率。“两低”指低成本,低售价。正是因为团队遵循的“四高两低”原则,在竞争日益激烈的零售市场里,依然保持业绩的增长。

高颜值:消费者敲门砖。

产品设计上注重:产品形式、花型系列、色彩搭配、功能展示,突出产品真实感。

包装设计上注重:设计风格、包装材质、包装形式、卖点展示。

设计上,以超越领导品牌为目标。

高品质:决定爱的久不久?

团队方法:只与四类工厂合作

– 具有规模的工厂(专为知名品牌代加工)

– 具有创意的工厂

– 具有地理标志的工厂

– 具有良好社会认证的工厂

高毛利:加强成本创新降低进价

– 对强季节商品的部分退换货

– 随着购买力的加强,商品进价的逐年下降

– 由于包装和沟通的提升,产生溢价

– 供应商整年促销计划的制订

高效率:战胜品牌商产品

关注产品开发的每一个阶段:出生阶段,成长阶段,复盘与淘汰阶段

低成本:致力于为顾客省下钱

– 从厂商择选着手

– 从产品源头材料着手

– 从商品开发着手

– 从促销管理着手

– 从优化订货流程着手

低售价:坚持绝对不让消费者多花钱

团队秉持:好品质,低价格;高品质,好价格的理念树立价格形象。

更低的价格,更高的性价比来展示商品一直是团队的目标。

2.质量是产品核心竞争力

在质检管控上,欧发一直做到高标准,严要求。保证完整的质检监控流程,以确保产品安全;20年以来,欧发一直保持0重大责任事故记录,严格的执行成为了质量控管方法论。

严管控的质检流程:

原料成本分析:分析对标产品的原材料组成,并且对原材料成本进行初步核价。

工厂实地审核:评估厂商资质,并在合作前对厂商进行实地评分,合格方能合作。

产品标签审核:审查并确保产品信息的真实性和合规性,保证消费者的基本权益。

产品卖点审核:产品以国家标准为基础,和产品经理一起探讨和测评产品,确定核心品牌产品的质量要求,如低糖,零脂肪,环保材料的产品等等。并将所有技术指标记录在技术手册中。

第三方检测:每个产品上市前均有合规第三方检测机构如SGS出具的合格检测报告。此外,我们也会加测常规检验指标外的其它指标,以核查是否有造假,掺杂或其它安全问题,例如牛肉产品检测是否含有外源DNA。

产品投诉处理:迅速处理包括客户投诉等质量问题,三天内予以回复,直至消费者满意。

内部审计:每月对开发流程进行内部审计,确保产品开发按公司规定有序进行。

上市抽查:产品上市后,也将对产品进行抽检,确保产品质量的一致性。对评分较差或问题较多的工厂会进行飞行检查,如不合格将立即停止合作。

法规更新:实时跟踪标准、法规和市场趋势的变化,分享信息以不断提高自己和团队的专业性。同时根据变化对产品的更替提出建议。

3.高鑫零售自有品牌的核心价值也包括对品牌的建设管理,和对内容传播的重视

– 希望通过品牌建设来作为商业发展的驱动器。

– 相信品牌是科学和艺术的结合。

– 先进的品牌创造和管理体系,用品牌建设路径激发自有品牌的品牌力与生命力

– 主要管理人员来自于世界最知名的品牌咨询公司。

在互联网时代,品牌需要优质内容同消费者建立情感共鸣,内容制作是与消费者沟通的桥梁,我们希望通过产出优质的、可以引起消费者共鸣的内容,激发消费者认同感,提高商品和品牌的传播力,在完成内容制作后我们采取多平台宣发,增加商品和品牌触点。

4. 产品的包装设计

包装设计是最能直接触达消费者心智的手段之一,对产品的包装设计欧发也有一套完善的方法论。

– 为每个品牌制定VI,强化品牌个性

– 从竞对这里获取正向与负向的经验

– 从市场获取灵感,并制成流行趋势

明确了核心优势的欧发在品牌发展的道路上收货颇丰。2021年1月14日,品牌年度盛典2020 Transform Awards Asia隆重开幕。欧发下属管理的好麦品牌,与全球知名集团雀巢咖啡、可口可乐、耐克、香格里拉、腾讯音乐娱乐等在内的上千个品牌激烈角逐,在112个奖项中脱颖而出,成为唯一一家零售商的自有品牌在Best Visual identity from the food and beverage sector(食品饮料行业最佳VI形象设计)评选中荣获金奖。

团队愿景与理念

公司的产品秉承“打造自带传播力的自有品牌”的概念,即心智+美学+内容。品牌经营模式从原始的单纯经营产品转变为经营用户与产品的连接。心智,即表达品牌模式,品类,产品功能利益,社会效益。用独特的功能带来用户。美学,代表品牌形象,用户体验,情感价值。用独立的灵魂吸引粉丝。内容,打造商业内容,用户内容,使公司的文化得到广大顾客朋友们都认同。三者互相平衡,合力传播品牌美誉。欧发分享了他们开发商品的思维导图:

企业无大小,发展要创新。企业希望为消费者提供更好产品,更辛勤开拓与进取。正如上文提到的三大核心要点,客户需求为导向,以产品体验为目标,从设计到体验都具有心智,公司也将其作为发展理念。不论做任何事,团队坚持都应该先人后己,时刻把客户的困难放在自身利益的前面,这样才能真正做到“将心比心”。上海欧发管理咨询有限公司将成为世界自有品牌行业的第一专家作为团队使命,使命必达,未来可期。

欧发管理集团各领域负责人在各自擅长行业耕耘,共同为欧发创造价值。



产品总监张炜:

零售行业超过20年的采购经验,领导自有品牌部门获得连续5年增长。拥有非常丰富的商品采买经验和门店管理经验,同时作为公司的谈判教官,培训了众多学生,有丰富的谈判教育经验。



百货总监,外区营运负责人,品类规划项目负责人李小宾:

拥有丰富的实体店和线上新零售运营管理及商品营销经验。具备丰富的商品知识,了解线上线下消费者的购物特征和需求,因此可根据市场需求规划商品品类。



高级项目创意顾问姜川:

Interbrand 中国创始人,拥有28年创意与设计工作经验。红点创意设计大奖评委。曾服务过客户阿里巴巴、华为、P&G宝洁、太古食品、BMW宝马、Mercedes-Benz奔驰、苏州中心、青岛啤酒、杉杉集团LUX力士、Triumph黛安芬、招商证券、浦发银行、中国银行、上海国资、中国银联、联想、德国电信、拜仁足球等。



食品总采购任书营:

拥有丰富的运营、管理经验。能以消费者需求为核心,管理营销全过程,带领团队开发如海鸭蛋、奶酪、牛奶、乳酸菌等多个明星品,负责的部门业绩及利润连年增长20%以上。



纺织品总采购周余:

在欧发运营优纺品牌期间,成功引入多家优衣库的供应商,提升了优纺的产品品质。为了提升优纺品牌的商业价值。



电商运营高晨曦:

拥有扎实的业务理解以及敏锐的数据分析能力。通过数据结合实际业务挖掘商业价值。帮助商业部门提供准确有价值的数据决策信息。



内容制作和运营李喆:

新零售业绩增长率同比增加5.3%,自加入高鑫零售自有品牌,协助自有品牌新品,爆品,网红商品的内容制作和运营。



资深包装设计师王微君:

主要负责公司的自有品牌所有的包装管理。



市场部经理杨逸:

主要负责公司的自有品牌设计创意执行、品牌管理、市场推广等工作。帮助公司打造好麦品牌;协助商品部获得PLSC奖项。

