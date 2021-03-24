上海旅博会主题展，畅想旅游再出发

上海2021年3月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021，中国大地上，疫情的阴霾已逐渐消散，新常态下，旅游的热情转向哪里？旅游投资的热点，又会有什么？

为了回答这些问题，首届上海旅游产业博览会特面向旅游行业策划并推出了主题展，以“出发：一水一路一游”特展、旅游产业联展、旅游产业高峰论坛和众多现场活动为一体，从多个层面上来探讨旅游业的最新热点，打造投资与合作的风向标。

2021年4月1日-3日，在浦东世博展览馆H1展厅，上海旅博会主题展顺势而来，蓄势而发！旅业大咖和产业链各界人士将会在此交流互动，聚产业资源和智慧，为旅游目的地升级赋能。

1. “出发：一水一路一游”沉浸式特展

“出发：一水一路一游”特展是上海旅博会今年面向旅游业特别打造的1200多平方米沉浸式场景化的“展中展”。展区中结合多媒体影像与实景再现，以沉浸式多维展览形式为观者开启新的旅行灵感，为目的地升级和建造提供参考，推动商业资源的整合以及产业投资者的想象空间。



主题展特展区鸟瞰图

特展将以水、路、游为线索，呈现五大富有建设性和启发性的场景空间：城市微旅行（探索上海）、休闲度假游（悦游运河）、公路旅游（一路向上）、乡村旅游（品味乡村）、运动与户外旅游（江河奔腾）。

在G318国道路牌的引导下，观众们从上海出发一路向上，层层递进，进入五大沉浸式体验空间：探索上海、悦游运河、一路向上、品味乡村、江河奔腾。在观赏了上海、大运河与长江沿岸、G318国道沿线及雪域高原、美丽乡村等丰富的旅游景色之后，观众也体验到了水、路、游的文化元素和各种旅游新场景和新产品。上海人民广场的地标，既是特展展区的起点，也是观众们参观完之后回来的汇合点。正如上海这座城市一样，既是一个游客向往的世界著名旅游城市，是国内大循环的旅游中心节点，又是一个国内和国际双循环的旅游战略链接点，是一个世界会客厅。

“一水一路一游”的创新体验开启了新的旅行视角：“水”不仅仅是观赏点，更是各种运动、游玩的体验点；“路”不再是两个目的地之间的距离，而是承载了沿途的风景；“游”不仅是去远方，也是去体会城市和近郊的种种美景。

沉浸式、场景化、互动化的展览设计，以及风格的时尚感和场景概念的对比性，将吸引更多的年轻目光。观众通过与场景及展品互动，从自然、文化和科技等各个方面体验旅游的乐趣。通过场景化的展现，也会加深旅游业对酒店、餐饮、零售业等产业新趋势的直观感受，推动更多新生活方式、游乐方式、产品、科技、服务在旅游景区的应用。

2. 旅游产业联展：不止推介风景，还要吸引投资



风景图

与很多以推介旅游目的地为主的旅游展览会所不同的是，上海旅游产业博览会的宗旨是“聚产业天下游”，是以聚产业链来促进旅游目的地升级为最大的特色。因此，在主题展的“旅游产业联展”中，本届200余家展商分为几类：旅游管理部门、旅游目的地、旅游投资和开发公司、旅游项目、旅游设施、旅游服务供应商、文旅IP所有者、旅游科技服务商等。这些展商不仅是来推介自己的，也是为旅游资源升级而来寻找各界合作伙伴的。

本届参展商中，旅游管理部门的展商包括：上海五大新城相关文旅局和管委会，海南省旅游和文化广电体育厅，浙江台州市、丽水市、湖州市、绍兴市文化和广电旅游体育局，江苏扬州市、南通市文化广电和旅游局，安徽芜湖市文化和旅游局等。以上展商带来他们所辖地区的众多旅游目的地、旅游项目、酒店度假村等旅游设施、地方文创产品，以及多个地方的旅投公司、开发公司，项目涉及大运河、著名风景区、新城区、海岛、名城、小镇、梯田、国家矿山公园等多种类型。

安徒生、Hello Kitty等主题乐园，卡尔斯等旅游项目品牌，复星C秀、现代人剧社等演艺节目的文旅展商，带着IP来寻找各界合作。中国旅行社总社（上海）有限公司、上航旅游集团等旅游服务供应商，带着他们最新的产品和理念，来到上海旅博会现场。

3. 高峰论坛，精彩碰撞

4月1日-3日，展会主办方将与环球旅讯、爱驾传媒、执惠等业界知名单位联手打造多个高峰论坛，从旅游业的发展方向、旅游资源的开发、G318国道旅游资源的打造、文旅场景的营造等多个方面，共同探讨中国旅游行业的升级前景。

“2021上海旅游产业发展峰会”是本届上海旅博会最重要的峰会之一，其指导单位为上海市文化和旅游局，由上海博华国际展览有限公司主办，联合主办方包括：中国旅游研究院、上海会展有限公司、环球旅讯、爱驾传媒。峰会由“主旨论坛”及“2021旅游资源开发大会”、“论驾318”、“2021文旅场景创新发展论坛”等三个分论坛组成。峰会集旅业研究专家、地方旅业管理者、旅业投资机构、OTA平台、旅游资源开发商、地产集团、主题乐园运营方、智慧出行供应商、创意设计师等众多智慧，来对中国旅业面临的没有路标的创新环境进行大探讨。

同期，展会上还将举办“中国文旅产业发展新趋势研讨会”、“2021中国（长三角）景区增量效益开发者大会”、“2021文旅产业与目的地投资合作研讨会”，主办方联手旅游产业嘉宾，为前来与会的听众剖析更多行业最新资讯与发展趋势。

4. 出发，来上海旅博会主题展看最新趋势

4月1日至3日，出发，来浦东世博展览馆，到上海旅游产业博览会主题展上，体验“出发：一水一路一游”特展的魅力，寻找旅游产业资源的对接，探讨旅游产业发展的趋势。2021，旅游再出发！



上海世博展览中心平面图

更多资讯，请关注官方微信号“上海旅游产业博览会”，网站：www.lbhgle.com

上海旅博会主题展，畅想旅游再出发 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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