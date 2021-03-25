聚焦免税、旅游 首届“消博会”将至海南_新浪科技_新浪网

原标题：聚焦免税、旅游 首届“消博会”将至 3月24日，国新办举行首届中国国际消费品博览会新闻发布会，宣布首届中国国际消费品博览会将于2021年5月7日-10日在海南省海口市举行。“亚太地区最大规模”“电商新业态新模式加入”“谋划全球消费精品中心”……一系列新亮点都意味着，消博会不仅为国内提振大消费带来了新的场景，对海南当地的旅游与免税店经济，也有望创造更多动能。 免税、旅游两大重点 发布会上，中共海南省委常委、海南省人民政府常务副省长沈丹阳介绍，首届消博会聚焦“高、新、优、特”消费精品，目前招展工作已经结束，展览总面积8万平方米。 在开幕式外，主题论坛——全球消费创新暨免税与旅游零售大会将围绕“新消费、新平台、新机遇”主题展开，探讨如何利用海南自贸港和消博会平台，为全球消费创新、免税及旅游零售行业发展，促进境外消费回流和国内消费升级创造新机遇。 调皮电商创始人冯华魁认为，展会之外，更应该看到相关的配套政策。2018年，我国开始实施跨境电商零售进口试点，今年3月18日，商务部等六部门联合印发通知，将跨境电商零售进口试点范围扩大到所有自贸试验区、跨境电商综试区、综合保税区等所在城市。 海…