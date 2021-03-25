ETF每日排行榜 隔夜外盘中概股重挫，中概互联ETF成今日跌幅榜首；连续回调后化工ETF迎来反弹 #ETF每日排行榜# 指数全天震荡，创业板指一度涨超1%，数字货币板块全天强势领涨，造纸、乳业股午后走高，旅游、服装家纺… 雪球

来源：雪球App，作者： ETF淘金指南，（https://xueqiu.com/4855909358/175426397） #ETF每日排行榜# 指数全天震荡，创业板指一度涨超1%，数字货币板块全天强势领涨，造纸、乳业股午后走高，旅游、服装家纺、种植股活跃，碳中和概念全天萎靡领跌。两市个股跌多涨少，资金入场意愿低迷，两市成交额进一步萎缩至约6700亿。 ETF方面，整体涨跌参半。化工板块今日反弹，相关ETF走强，涨幅都在2%以上。新能源汽车、医药、科技板块有所表现，但今年以来跌幅仍然不小。 跌幅方面，隔夜外盘 #中概股全线重挫# ，拖累纳指走低，易方达中概互联ETF跌超3%，纳指ETF跌超1%。美港两地上市的新经济公司跟随大跌，恒生互联网ETF跌超1%。 此外，跟踪上证50、上证中盘指数、深圳500等指数ETF走低。 ETF日涨幅TOP20（3月25日）： ETF日跌幅TOP20（3月25日）：