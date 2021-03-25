“光伏+生态农业+旅游”，释放发展新动能

3月中旬，在八百里秦川黄土地的底色上，春草如碧丝，秦桑低绿枝，一派春意盎然。在陕西省铜川市 光伏发电 技术领跑基地， 光伏 板下去年秋天种下的黄芪也冒出了嫩芽。“你们来早了，山花还没有大面积开，再过几天，这山上桃花、杏花都开了，漫山遍野，旅游的人就多起来了。”隆基清洁能源项目经理高浩宇告诉记者。 据介绍，铜川光伏领跑者技术基地项目是我国首批三个光伏技术领跑者基地项目之一。项目于2019年全容量并网，是当时陕西省最大光伏电站项目。隆基清洁能源和三峡新能源联合中标了基地了该项目的一号基地，总装机容量是250兆瓦，总占地面积是9600亩，相当于1000个足球场那么大。“在光伏实现并网之后，我们就开始建设农业，有上百座日光大棚、有玻璃温室、有机肥的配肥厂，后面我们还要探索智慧农业和养殖业。”见到记者后，高浩宇先是聊旅游，光伏没介绍几句又“跑题”到了农业上。 为啥负责光伏项目的高经理话题在光伏、旅游和农业之间跳跃？ 原来，作为光伏技术的领跑者，铜川基地没有满足于在光伏主业上持续领跑，这位“领跑者”正在拓展新的外延，在光伏+生态农业+生态旅游+扶贫等赛道上谋划新的领跑。 “去黑逐绿”，描绘“生态友…