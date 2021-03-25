详细说明 成都刷墙广告夯实创新发展， 亿达广告深耕细作当地的各方面公共关系是我们亮剑执行力保障,与本土的墙体广告施工力量互动呼应, 实行统一规范协调管理、全国联动。保证了企业墙体广告制作发布的统一性、时效性。方便了企业市场推广管理、节约了运做时间。 作为历经数十年的传统广告媒体，户外墙体广告主要的特点以及宣传优势居是区域针对性强，而且区域传播面积较广，墙体广告可以大范围的根据公路和铁路发布，整体地域跨度打、范围广、广告发布点选择多，容易形成已城镇为原点，通过交通要到纵横交错的广告辐射。而且还可以在短时间内在某一区域金星大量信息发布，根据产品特点，把广告直接推送到具有消费能力准客户群体，较为适合区域性产品。一般而言，墙体广告的选择在道路两侧显眼位置，主要公路干道旁的饭店、旅馆、加油站、各县与乡镇路口醒目处、自然村与农田交接处。 作为传统的广告媒体宣传，首先墙体广告成本低、制作简单。能够根据全国各地不同的墙体资源情况、产品用料的选择以及所发布的墙体广告数量而定，对于广告宣传它应该是较便宜的方式了。低成本的制作、简易的工艺流程再加上墙体广告的直观夺目、简洁鲜明、通俗易懂，在广阔的农村市场它有…