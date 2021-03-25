经历了前段时间雨雪的反复洗礼，这几天，拉萨的天气终于暖和了起来！街头、小区、公园里，到处都是鸟语花香、春意盎然的景象！ 要说春天最不能错过的景致，那便是各色各样怒放的花儿了！这个时节，很多人手机相册里应该或多或少都有一些花的照片吧！ 那么，最近在拉萨市区赏花，哪些地方最值得一去呢？小编扛着相机奔波了好几天，终于给大家找到了一些赏花的好地方。首先，最不能错过的便是位于拉萨市中心的宗角禄康公园！这个季节，这里不光是歌舞的海洋，也是花的海洋！除了成片的桃花外，这里的迎春花、红叶李、蒲公英、碧桃花等都已经争相绽放！而这中间，最受欢迎的当然是布达拉宫背后人工湖周围的桃花和红叶李了，不管什么时候路过，都能看到有市民和游客在举着手机、相机拍照，眼前的布达拉宫，此刻都只能当背景了！ 当然，除了大家熟知的宗角禄康公园外，色拉路上的“花海”也是不容错过的！虽然街道两边都是清一色的红叶李，但一眼望去，映入眼帘的景象还是相当美观！要说开得繁茂，还得数位于军民路中间，连通二环路和军民路的那条小道了，虽然只有短短几百米长，但道路两边的花却开得相当茂盛，经过这里的人，不禁会感叹，原来拉萨市区还有这么美的一条道！ …