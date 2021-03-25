拉萨：天海美食城预计6月开业

天海美食城。 提起拉萨的夜市，大家首先想到的可能就是天海夜市。烤鱼、烤串、烤羊蹄……吃饱了还可以逛逛服装店、超市，看看电影。当然，光有这些，是远远不够的！为满足不同消费者的消费需求，天海夜市二期项目（又名天海美食城）已完成全部施工项目，下一步将进行竣工验收。截至目前，天海美食城招商工作已完成90%，预计6月1日正式开业。该项目建成投用后，将会形成百货、数码和小吃零售三位一体的综合性夜市，满足不同消费者的消费需求。 设置近百个商铺摊位 天海美食城招商已完成90% 天海夜市二期项目位于拉萨市城关区天海商圈，紧靠天海（夜市）商城一期，四周交通条件便利。据天海物业管理开发有限公司常务副总经理角穷介绍，天海夜市二期占地约8200.37平方米，总建筑面积15590平方米，地上总建筑面积为15400平方米，地下总建筑面积为190平方米。该项目建筑主体及外观结合本地消费习惯及审美设计，用现代的技术手法表现地域文化。 站在天海美食城前可以看到，整个建筑外墙用材采用米黄色面砖结合红色顶部边缘处理，通过色彩、凹凸变化和线角来丰富立面效果，突显建筑的标志性和现代感。天海美食城共计4层，一、二层为冷饮、服装、…