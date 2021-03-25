纽约2021年3月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — J.C. Flowers & Co. LLC ("J.C. Flowers")是一家投资于全球金融服务业的领先私人投资公司。该公司今天宣布，已经同意向全球最大的交易所控股公司之一Cboe Global Markets, Inc.（“Cboe”）出售在澳大利亚和日本经营股权交易平台的Chi-X Asia Pacific Holdings（“Chi-X亚太”）。交易详情尚未披露，预计于2021年第二季或第三季完成。

总部设在香港的Chi-X亚太是Chi-X Japan Ltd.（“Chi-X日本”）、Chi-X Australia Ltd.（“Chi-X澳大利亚”）以及Chi-X Global Technology Philippines（“Chi-X菲律宾”）的控股实体。Chi-X日本为建基于东京的自营交易系统，经营四个另类股权交易平台；Chi-X澳大利亚是位于悉尼的澳大利亚第二大受规管交易所，提供股权交易，权证、交易所交易基金（ETF）和上市公募基金等多种产品的发售和交易；而Chi-X菲律宾则为技术服务和开发平台，为Chi-X日本和Chi-X澳大利亚提供技术支持。

2016年2月收购Chi-X亚太之后，J.C. Flowers升级了马尼拉、悉尼和东京的技术平台并扩充了团队。该公司不断培育新产品和服务的开发，大大改善参与者和客户的体验。 在J.C. Flowers收购之后，Chi-X亚太的核心业务合并总收入增长85%以上。

“对于这次投资，J.C. Flowers部署了资金、技术和人力资源，在日本和澳大利亚等重要的股权交易市场打造重要的市场地位，”J. C. Flowers的执行董事Thierry Porté表示。“我们很高兴这些努力得到了全球闻名的尖端交易和投资解决方案供应商Cboe的认可。我们相信，Chi-X亚太将继续壮大，造福市场及其参与者。”

盛信律师事务所（Simpson Thacher & Bartlett LLP）在此交易中担任J.C. Flowers的法律顾问。

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J.C. Flowers拟售Chi-X亚太 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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