中期目标：2023/24年销售额将突破20亿欧元，息税折旧摊销前利润达25–30%

扩大ABF载板产能，以满足市场对其日益增长的需求

中国上海2021年03月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ – 上海2021年3月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年3月24日奥地利莱奥本 – 市场对重庆工厂生产的ABF载板的需求日益强劲，并持续增长。基于未来强劲需求的预测，公司管理层决定将在未来四年投资约2亿欧元，充分利用现有资源进一步提升重庆工厂ABF载板产能。

此次扩能将助力公司的进一步发展，并确立在新客户中的重要地位。目前重庆三期项目正处于设备安装和验证阶段，将于2021/2022财年开始生产。ABF载板是目前高性能计算机应用的主导技术，广泛应用于服务器、个人电脑、5G基站的核心部件中，未来也将扩展到汽车领域。奥特斯的目标是到2025年跻身全球三大ABF载板供应商，并遵循“不仅仅是奥特斯”的全球战略实现其成为互联解决方案供应商这一宏伟目标。基于新增的产能，公司管理层正在调整中期目标，销售额预计在2023/24财年（之前为2024/25财年）突破20亿欧元大关，息税折旧摊销前利润达25%至30%。

与此同时，奥特斯正审时度势寻找机会为发展潜在市场做好准备。为客户提供高科技互联解决方案是奥特斯发展的核心支柱之一，因此对公司的未来发展至关重要。奥特斯集团CEO葛思迈先生表示：“我们必须要有远见卓识的思维，并致力于不断攻克技术和生产课题。我们一直在寻求新的方法和机会，通过挖掘并发展企业自身能力和技术，努力证明今天的技术将推动未来的数字化发展。”

奥特斯 – 先进技术应用的首选

奥地利科技与系统技术股份公司（AT&S）简称奥特斯，是欧洲以及全球领先的高端印制电路板和半导体封装载板制造商。集团致力于生产具有前瞻性技术的产品，并将工业领域的核心市场定位于：移动设备、汽车、工业电子、医疗和先进封装领域。作为一家飞速发展的跨国公司，奥特斯分别在奥地利（利奥本、菲岭）、印度（南燕古德）、中国（上海、重庆）和韩国（安山，首尔附近）拥有生产基地。在2019/20财年集团拥有大约10,000名员工。更多资讯，请浏览公司网站www.ats.net。

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奥特斯决定投资约2亿欧元进一步扩大半导体封装载板业务 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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