丝芙兰融汇先锋艺术创意呈现2021春夏独家新品暨全球美妆趋势

全球高端美妆零售商丝芙兰Sephora于上海精彩呈现2021春夏独家新品暨全球美妆趋势发布会,以先锋艺术演绎前沿美妆风尚,诠释"美力·无界"。秉承创新不止的品牌精神,丝芙兰独有的美力大师团队今年通过极具创意的概念式表演独立发布6大当季全球美妆趋势。此次丝芙兰联袂逾50个海内外明星与小众品牌,携180余款独家新品惊艳亮相,持续引领中国消费者挖掘自身的无限美力可能。



丝芙兰2021春夏独家新品暨全球美妆趋势发布会

作为一年两度的品牌盛事,本届发布会再次突破传统,带来诸多创新亮点:

丝芙兰美力大师团队从当代艺术与当季秀场妆容中汲取灵感,匠心独创出6款前卫摩登的趋势妆容造型。丝芙兰首度以高新全息投影技术巧妙结合舞台艺术表演,倾情带来春夏趋势美妆大秀,别具一格地诠释无界美力。

活动现场,众多丝芙兰新晋品牌惊喜首秀,其中包括拥有百年悠久历史的古龙香水品牌4711、德国科研室高端护发品牌SYSTEM PROFESSIONAL德研丝、日本护肤级美发品牌SHISEIDO PROFESSIONAL资生堂专业美发等明星及小众品牌。近年来,经典大牌越来越多地选择丝芙兰率先发售旗下新品,日益多元的“丝”家产品矩阵为中国消费者提供了更为新鲜丰富的美力选择。

深谙“美力·无界”之精髓,丝芙兰邀请知名策展人鲍栋及3位国内当代艺术家新贵 — 高露迪、孙一钿、胡为一,以独特视角诠释当季美妆趋势,创作并展出6件专属趋势艺术作品,让观众在沉浸式艺术展览中领略前沿美妆风尚的魅力。

在2021春夏独家新品暨全球美妆趋势发布会上,丝芙兰云集海内外明星与小众品牌,诚意巨献涵盖彩妆、护肤、护发、香氛、美容仪器等全品类的当季新鲜好物,并通过先锋艺术的视角,带来对“芭蕾马卡龙”、“新摩登焦点”、“天作之选”、“傲享骄阳”、“轻盈冕冠”及“繁花絮语”六大趋势的独特解读。

芭蕾马卡龙

和煦的阳光唤醒了世间所有美好的色彩。沐浴在日光之下,粉黛与新绿跟随着春风舞起一曲芭蕾,让身边的一切都变得鲜活而灵动起来。今年春夏,用绚丽色彩精心妆点的你,将比马卡龙更甜美动人。美妆蛋鼻祖以一抹清新的翠绿唤醒上妆好心情,柔软Q弹的beautyblender美妆蛋绿色纯净化妆海绵富含60%植物成分,可轻松晕染出匀净服帖的底妆。搭配Sephora Collection丝芙兰蔻驰联名款茶玫瑰化妆刷套装,满足全脸妆容塑造需求,5件套化妆刷皆为定制设计,蓬松柔软的刷毛抓粉力极佳,设计感十足的闪亮刷环刷架让上妆过程更添趣味。以套刷中的蜜粉刷蘸取MARIE DALGAR COLOR STUDIO玛丽黛佳色彩工作室融光轻纱柔肤散粉,微球体控油颗粒三倍控油、雾化油光,定格高级柔光雾面妆效,特别添加王牌锁水成分神经酰胺,在定妆时细腻宠养肌肤。将另一终极控油神器AMAZINGCOSMETICS奥玛珍丝绒矿物质蜜粉轻扫于脸部,可在驱赶油光感的同时长效锁水,让毛孔与瑕疵隐匿无形,保持完美妆感时刻在线。全新Shu Uemura植村秀眼影彩盘#抹茶松糕令你的双眸成为今夏最可人的“甜品”,灵感源自日式糕点的豆沙红与抹茶绿配色,搭配3色星河碎钻质地眼影,让你尽情玩转最in春夏甜茶妆。限量版NATASHA DENONA 五色迷你眼影恋爱盘LOVE则将浪漫气息收入盘中,超高显色度的粉紫五色搭配金属光泽,从大胆烟熏妆到蜜桃约会妆都能完美驾驭。BOBBI BROWN芭比波朗奢金凝采八色眼影盘–玫瑰展现出另一种眸色风情,浓郁饱满的瑰丽色泽描绘出层次丰富的迷人媚眼,点点金箔的缀饰折射耀眼光芒,迸发无限浮华遐想。首款GIVENCHY纪梵希明星四宫格腮红让你的双颊绽放出春日霓彩,丝滑质地轻盈如风,柔美四色叠加,乍显面若桃花般的灵动元气感。



芭蕾马卡龙趋势妆容与2021春夏丝芙兰独家美力好物

新摩登焦点

充满高新科技与超清镜头的新时代,让视线所及之处皆可成为目光的聚焦点。零瑕美肌上妆点犀利锋锐的眼唇色彩,助你成为大都会中魅力四射的夺目焦点。MAKE UP FOR EVER玫珂菲水润持妆粉底以高达94%源自天然成分的配方呈现特殊的“水凝冻”粉底质地,蕴含丰富的芍药与绿茶萃取物,24小时长效保湿补水,打造沁透自然不假面的妆效。“小金碗”Hourglass黄金柔纱矿物质散粉内含极细钻石微粒,细腻轻盈的粉质自带精致光泽,轻松塑造如绸缎般光滑无暇的肌肤质感。STAGE Q施婷姬蔻闪闪星光眼影粉让点缀着金粉与玫瑰的璀璨星空乍现于双眼之上,特别添以双重润肌成分,缓解眼周干燥,助你以超飒双眸占据视线焦点。全新Sephora Collection丝芙兰蔻驰联名款恐龙眼影盘带来蔻驰吉祥物Rexy的玩趣重塑,恐龙造型的可爱盘身搭载三重质地眼影,玫瑰金棕调的配色尽情演绎内心的无畏俏皮。搭配Benefit贝玲妃以真乱假磁力睫毛膏,灵活刷出根根分明的纤长睫毛,全新磁力黑科技强力提拉,即刻拥有令人艳羡的迷人美睫。最后一抹FENTY BEAUTY星尘炸弹浓彩盈润唇釉#FENTY GLOW星辰裸色,元气橘调尽显闪亮俏皮气质,点睛之笔成就绝美闪耀丰唇。或选择GUERLAIN娇兰亲亲柔雾唇膏214点缀朱唇,玻尿酸、乳油木果油与玫瑰花瓣萃取物三大润泽成分多效保湿,粉杏豆沙色塑造出低调奢华的嘭润蔷薇唇。



新摩登焦点趋势妆容与2021春夏丝芙兰独家美力好物

天作之选

忙碌的都市生活让当代人愈发追求零负担且高效的护肤体验,选对护肤成分便能轻松带来无肤感的极致享受。这一季,精选的明星成分,加以美容仪器助攻,让你的每一个肌肤细胞都能畅快呼吸。

菁萃自然馈赠,还原初生水嫩。WEI蔚蓝之美沁莲莹润修护面膜融和多味名贵草本精萃与神经酰胺等明星成分,内外温润补水滋养皮肤,展现如初生般饱满水嫩的“蓬蓬肌”。春夏日晒强烈,LEANON两两天山雪莲日夜补水冻干精华面膜专为晒后受损肌肤度身定制,运用创新性冻干科技专利萃取天山雪莲植物精华与锁水磁石成分,为肌肤注入源源水分,维护肌表微生态稳定。“敏安瓶”ESTHEDERM雅诗敦维E安抚舒缓精华露凭借独家双重维生素E仿生配方,高度模仿人体自身皮脂膜结构,直击敏感症状源头,多效修护舒缓肌肤。ALGENIST奥杰尼赋活胶原蛋白舒缓乳卓效舒缓由内外环境引发的皮肤红肿与细胞损伤,高浓度活性素食胶原蛋白与植物舒缓剂等多管齐下,让肌底恢复水润活力。全新“小紫饼”BY TERRY泰芮玻尿酸护肤柔焦蜜粉饼通过精磨玻尿酸分子润肤锁妆不拔干,轻松隐匿毛孔与瑕疵,立现光影魔法,便携设计让你随时拥有自然清透好气色。Fresh馥蕾诗大马士革玫瑰密集保湿面霜精选来自保加利亚的优质大马士革玫瑰,从中萃取三大活性保湿成分,添以双重透明质酸,层层润泽,尽情绽放如玫瑰般娇嫩欲滴的花漾美肌。

配比洁净成分,点亮净透肌底。INOHERB TANG相宜本草唐滢净皂豆净澈卸妆油甄选皂荚与多种珍贵植物油精华,净澈全脸妆容并滋养皮肤,天然无敏配方助敏感肌亦能舒心享受温和的洁颜体验。淡斑“小奶瓶”CAUDALIE欧缇丽威尼菲霖臻美亮白精华液(限定版)借葡萄籽的抗氧能量延缓色素沉淀,驱散黯哑脸色,让痘印与色斑困扰不再。MENARD SP美伊娜多FAIRLUCENT美白护颜乳A蕴含明星“白神酵母精华”,有效降低黑色素活性,绿茶精华与透明质酸的添加助肌肤更显光滑透亮,化妆水与乳液二合一的设计为肌肤减负,轻松释放匀净魅力。

汲取天然能量,淡化岁月痕迹。蕴含96%天然成分的Sephora Collection丝芙兰平衡净透卸妆膏特添小球藻复合提取物与多种氨基酸,卸除浓妆并洁净肌肤的同时卓效抗氧,开启肌肤紧致之旅。从云南雨林深处汲取御龄灵感,CHA LING茶灵眼霜凝聚古树普洱无可比拟的抗氧化性能,配合天然红球姜提取物,抚平眼周细纹并改善眼袋,给予双眸极致奢护。冻龄肌密尽在PTR彼得罗夫二十一胜肽弹润紧肤抗皱精华液,21种胜肽及神经胜肽强强联手组成含量高达73%的复合配方,“肽”显身手全方位击退皱纹与细纹,牢牢锁住年轻肌感。ELEMIS艾丽美海洋臻萃胶原滋养精华晚霜借助复合藻类与多重氨基酸的修护力量,形成肌表保护膜,帮助肌肤于睡眠间实现重生,唤醒青春光彩。Sunday Riley C.E.O.亮白维C抗氧精华乳液对抗初老有一套,以15%的THD抗坏血酸及甘醇酸缓解各类护肤困扰,匀净亮白美肌并柔滑改善肌理,有效平衡肌肤的PH值。Face Symbol分子乐园肌肽双效修护面膜以富含经典抗糖化成分肌肽与“自由基清道夫”谷胱甘肽,为抗衰之路又添“抗糖利器”,一敷即可重回亮泽饱满的年轻状态。

拥有天选好物之外,更需借助高新科技,令护肤征途事半功倍。全新Ulike双子星美容仪套装是你的居家眼周抗衰利器,套装内含两款仪器,横纵双向加持,改善眼周问题并进行提拉紧致,令你足不出户便能享受医美般的全方位呵护。Dr. Arrivo二代缪斯小尖刀美眼仪为你一键开启新生蜕变,三大模式加持升级版MFIP专利技术Hi-MFIP,针对解决眼部与脸部肌肤纹理的不同烦恼,赋予奢华美容护理仪式感。



天作之选趋势妆容与2021春夏丝芙兰独家美力好物

傲享骄阳

气温逐渐攀升,在这个即将到来的活力春夏,露营野餐、户外撒欢是不是已经列在你的计划清单上了?享受这份自由,尽情探索自然的同时,别忘记为肌肤也添上一道防晒保护伞,才能在骄阳下自在挥洒。全新“御光白金瓶”LANCASTER兰嘉丝汀多维光盾淡斑亮颜防晒乳SPF50+ PA++++集结9种抗氧成分、2大抗老精粹,加持全光谱科技专利,兼顾御光防晒与美白淡斑,让你尽情享受阳光下的“白金”时刻。妆前打底,必备清爽不油腻的MAOGEPING·LIGHT毛戈平·光韵妆前清新防晒隔离乳SPF50+/PA+++,高防晒系数高效抵御紫外线侵害,加入覆盆子与黄瓜提取物,调节肌肤水油平衡,并呈现出自然通透的亮泽肌底。Sephora Collection丝芙兰致美无瑕粉底液则以透明质酸加乘藻类精粹,让你拥有长达12小时的水润妆感,搭配Sephora Collection丝芙兰致美无瑕遮瑕膏,叠加遮盖面部瑕疵,焕现健康裸肌本色。



傲享骄阳趋势妆容与2021春夏丝芙兰独家美力好物

轻盈冕冠

秀发是绝佳的艺术创作地。春夏之际,充盈蓬松而生机盎然的秀发让造型艺术再次升华。随风律动的缕缕发丝闪烁层层光泽,轻盈的空气感打造出饱满与健康质感,为你加冕一份灵动自由。PERCY & REED佩妍丽丰盈随行组蕴含丰富的滋润成分,以强韧发丝的丰盈蓬松洗发露配合同系列护发素,随心随地打造蓬弹靓丽的发型。“小金瓶”SYSTEM PROFESSIONAL德研丝秀发焕能修护液融合3种植物精华油,将满满角蛋白营养成分填补至发丝受损处,涂抹后即可拥有倍加柔顺的光泽秀发。想要尽享清爽护发体验,全新Virtue Labs修复发油来帮你,专利Alpha角蛋白辅以三种超级油成分及活性维生素层层渗透,保护头发免受环境损伤,重现秀发往昔光彩。Aderans爱德兰丝蓓芮保湿修复洗发露富含超强植物保湿精华,天然抗糖化,并通过氨基酸泡沫滋润,洗出水润透亮的自信活力。SHISEIDO PROFESSIONAL资生堂专业美发芯护理道头皮生机系列以全套洗护套装360度无死角呵护,专注强韧发根并增加发丝弹力,轻松呈现蓬松丰盈感。“蓬蓬水”RENE FURTERER馥绿德雅丰盈质感喷雾是追求轻盈感的必备单品,细密喷雾撑起易塌发根,霍霍巴油在修护发芯的同时形成水脂膜,开启质感发型打造的完美第一步。



轻盈冕冠趋势妆容与2021春夏丝芙兰独家美力好物

繁花絮语

历经秋冬的蛰伏,终于迎来了春夏的百花盛放,空气中洋溢的馥郁芬芳,是它们在细细呢喃。穿上一款清新别致的花调香韵时,你的一拂一动便自带花语,凑近身来,就能聆听到繁花倾诉着关于春夏的点滴回忆。全新LOEWE罗意威2021彩虹系列以丰富香调折射出精彩纷呈的人生态度,或藉东方木质香调来诠释自信与坚毅,或游走于枝头的花瓣间,伴以柑橘香尽显愉悦与洒脱,面对生命的热情洋溢和自然纯粹,都藏在香气之中。MOSCHINO默斯奇诺粉红熊为钟爱粉红的你量身打造,玫瑰芬芳与水果沁香交融,让记忆穿梭回那个纯真午后,泡泡糖的香甜气息于衣领与袖口回荡。Miu Miu缪缪霓裳系列香水带来4款花漾香氛与8款搭载时尚图腾的外壳包装,随心搭配,玩出64款百变混搭时装香;曼妙而各具特色的花香糅合不同情调的果实香气,尽情展现多面女性魅力。仿佛刚刚从地中海沿岸新鲜采摘,ESSENTIAL PARFUMS美妙佛手柑香水留存着阳光下佛手柑的明亮气息,热带群岛的茉莉与玫瑰逐渐铺陈,携雪松与零陵香豆涡流交织袭来,只为在你鼻尖奉上一曲佛手柑的二重奏。Miller Harris米勒·海莉诗英伦皮革淡香精另辟蹊径,仿佛是将玫瑰与覆盆子投掷于燃烧的皮革之上,烈烈火苗带来的馥奇烟熏感匿于黑金瓶身,诉说着充满英伦情怀的低调奢华。穿上4711爽露心旷神怡荔枝薄荷香型古龙水的那一刻,瞬间穿越到神秘的热带异域国度,新鲜的荔枝果味扑面袭来,裹挟着温和清新的白薄荷,氤氲明媚愉快的春日乐趣。



繁花絮语趋势妆容与2021春夏丝芙兰独家美力好物

作为高端美妆行业引领者,丝芙兰致力为中国消费者呈现国际前沿的潮流趋势,以新鲜丰富的美妆产品及突破立新的品牌体验,不断满足日益更迭的消费需求。LVMH-丝芙兰大中华区总经理陈冰女士表示,“今年,丝芙兰首度通过美妆潮流融汇当代艺术的模式,倾心呈现每年倍受期待的品牌盛事,这离不开根植于品牌基因中的创新精神。未来,丝芙兰也将继续从‘本真零售’的初心出发,无畏破局并跨越边界,将美的力量传递至更多消费者。”

