北京2021年3月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 3月24日，思享无限控股有限公司（纳斯达克股票代码：SJ）对外发布截至2020年12月31日未经审计的2020年第四季度财务业绩。财报显示，思享无限与BeeLive在2020财年的对赌目标均已实现。

2020年第四季度运营和财务亮点：

净收入总额同比增长71.4%，从2019年同期的2.651亿元人民币增至4.544亿元人民币（6,960万美元），远超第三季度财报预估的3.89亿元人民币至4.05亿元人民币。

毛利润同比增长24.7%，从2019年同期的6,400万元人民币增至7,980万元人民币（1,220万美元）。

美国通用会计准则下净亏损为4,830万元人民币（740万美元），主要原因是非经营性对赌所发股票的公允价值变动导致的损失为1.017亿元人民币（1,560万美元）。

非美国通用会计准则下经营性净利润从2019年同期的5,270万元人民币增至5,340万元人民币（820万美元）。

付费用户总数同比增长7.2%，从 2019年同期的 310,036人增至 332,410人。

活跃主播总数同比增长892.3%，从2019年同期的11,933人增长到118,411人。

对此，思享无限董事长兼CEO何晓武认为：“通过为全球用户提供互动感强、体验丰富的直播业务，我们在2020年第四季度再次实现业绩的强劲增长。未来，我们还将致力于提升研发、运营能力，通过AR、AI、大数据，探索沉浸感更强的直播体验。根据业绩增长策略，我们将进一步扩展新的移动直播细分业务，包括语音直播、电商和MCN。对此，我们于2020年12 月正式宣布打造‘移动直播全生态’的商业目标，通过拓展国内外市场，实现收入来源的多元化，抓住新的发展机遇，继续巩固业务的健康发展。”

思享无限CFO邓本桐补充道：“我们以稳健的财务业绩结束了2020年第四季度，进一步展示了我们持久的业务增长与市场扩张能力。在本季度，总净收入同比增长71.4%，是2020年四个季度最高的同比增长率，我们在2020财年的净收入总额超过12亿元人民币。本季度的净亏损，主要源于非经营性对赌所发股票的公允价值变动造成的损失达1.017亿元人民币，是当季影响因素，并不会对业绩增长造成持续影响；而非美国通用会计准则下经营性净利润则实现同比增长。展望未来，我们仍然相信，充足的资本储备、强劲的营收增长以及平衡的运营绩效将为股东创造更多价值。”

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思享无限公布2020年第四季度财报，营收同比增长超过70% – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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